В Чехии прекратили изучение «Спутника V» из-за «недостатка документации»

Чешский фармацевтический регулятор прекратил изучение российской вакцины «Спутник V» «из-за недостатка полученной от производителя документации», сообщила директор Государственного института по контролю за лекарственными препаратами Чехии Ирена Сторова.

«Поступившей к нам (от производителя) документации к «Спутнику V» недостаточно. Мы ее изучили и с соответствующими замечаниями изложили (свои выводы) в отчете, направленном правительству», – отметила она, передает ТАСС.

Документация по российской вакцине, полученная чешским фармрегулятором, якобы включала «десятки страниц». Между тем, по словам Сторовой, сопроводительные материалы, направляемые производителями подобных препаратов, могут содержать десятки тысяч страниц.

Сторова также сказала, что клинические исследования «Спутника V» не проводились и не планируются в Чехии. «Никакой официальный процесс не начинался. К нам не поступала просьба (от властей страны) провести клинические испытания («Спутника V»)», – проинформировала она.

В свою очередь чешские власти не рассматривают использование «Спутника V» в республике. В страну, как заявляют премьер-министр Андрей Бабиш и глава Минздрава Петер Аренбергер, поступает достаточное число вакцин, зарегистрированных в Евросоюзе. К концу лета, как прогнозируют они, прививки от коронавируса должны получить все желающие жители Чехии, население которой составляет 10,702 млн граждан.

Между тем, 25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что намерен выступать за применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране, если будет недостаток других препаратов.

Напомним, премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». Сам Гамачек заявил, что его объявленная, но отмененная поездка в Москву для обсуждения вакцины «Спутник V» была частью антироссийской операции.

Позднее Чехия сообщила о решении выслать 18 российских дипломатов, так как якобы подозревает спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Однако Москва считает действия Чехии попыткой «перекрыть» информацию о готовящемся в Белоруссии государственном перевороте.