Россиян предупредили о росте цен на продукты

Многие россияне уже заметили, что продукты на полках магазинах в последнее время быстро дорожают. За последнюю неделю заметно выросли цены на овощи, в частности огурцы подорожали на 3%, а белокочанная капуста – на 3,6%. Также в большую сторону изменилась стоимость моркови, лука, картофеля и яблок. При этом цена на томаты в среднем по России снизилась на 1%. В результате общий рост цен на овощи и фрукты за неделю составил 0,7%.

Однако, повышение цен коснулось не только этой категории товаров. Также, согласно данным Росстата, только за последнюю неделю подорожали многие виды мяса: свинина, говядина, баранина, колбасные изделия, консервы, молоко и кисломолочные продукты, шоколадные конфеты, чай, макаронные изделия, крупы. При этом несколько снизились цены на курицу,

В ближайшее время рост цен на многие категории товаров будет продолжаться. Например, любимая россиянами гречка может вырасти в цене почти на 10%. Это связано с тем, что подорожали удобрения, увеличилась стоимость упаковки и затраты на хранение. К тому же, производители заявили о нехватке гречихи.

Также в ближайшем будущем стоит ожидать существенного роста цен на газировку – бутилированная вода может подорожать на 10-15%. Это связано не только с колебанием курса рубля, но также с введением обязательной маркировки и наложением на производителей ответственности за утилизацию упаковки.

Ранее говорилось и о ожидаемом повышении стоимости сахара. Лишь до конца мая действует соглашение о государственной поддержке цен на на этот продукт. После его завершения россиян может ждать резкий рост цен на сахар.