Духовные скребки

Петербург — законодатель уличного политического искусства: любой лик Навального должен быть уничтожен. Портреты госдеятелей — неприкосновенны.

На Петроградской стороне в Пушкарском саду сотрудники полиции собирали улики — соскребали краску с портрета Алексея Навального, сделанного в стиле граффити, и складывали ее в пакетик. Притом в 300 метрах от трансформаторной будки, на которой был запечатлен оппозиционер, на брандмауэре дома № 17 по Малой Пушкарской улице на уровне четвертого этажа красовался гигантский портрет спикера Законодательного собрания СПб, депутата-единоросса Вячеслава Макарова. Он полицию не заинтересовал.

Пока лейтенант полиции в перчатках и санитарной маске отколупывал со стены образцы краски, горожане спешили сделать селфи с запретным граффити. Успели немногие — как только полицейский закончил работу, уже набившие руку на замазывании незаконного стрит-арта представители «Ленэнерго» (на их трансформаторных будках рисуют постоянно) закрасили лицо опального политика. Однако фотографии с этой стремительной акции непослушания облетели все социальные сети.

Полицейский соскребает с рисунка образцы краски. Фото: Иван Петров

Корреспондент «Новой» поинтересовался у молодежи, наблюдавшей за малярами, не хотят ли они сфотографироваться с портретом Макарова, на который никто не покушается. Желающих не нашлось. Тогда «Новая» поговорила с жильцами дома № 17 по Малой Пушкарской и выяснила, что размещение постера Макарова на их здании с ними никто не согласовывал.

— Да я вообще впервые его увидела, когда вы мне сказали! — сказали нам в квартире 14.

Такое же недоумение — а что, у нас кто-то должен спрашивать разрешение — выразили и жильцы остальных квартир. Они, видимо, не в курсе, что в январе 2020 года Верховный суд сделал разъяснение:

любая реклама, размещенная на фасаде многоквартирного дома без согласия собственников помещений и соответствующего договора, незаконна.

Работники «Ленэнерго» закрашивают граффити с изображением Алексея Навального на трансформаторной будке. Фото: Иван Петров

И если на доме размещена реклама, то собственники квартир должны получить за это либо живые деньги, либо вычеты из расходов на общедомовые траты. Постер с изображением Вячеслава Макарова «Это наша Победа», где он поздравляет горожан с 9 мая, иначе как политической рекламой назвать нельзя — два дня назад он подал документы для участия в праймериз в Государственную думу по спискам партии «Единая Россия».

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Фото: Замир Усманов / ТАСС

Но никто из представителей жилищных служб не получал задания бороться с изображением уважаемого единоросса. В ЖКХ № 1 Петроградского района, к которому относится дом, по телефону комментировать постер Макарова отказались. «Висит и висит, чего вам надо?? — пояснила гражданка на том конце провода, отказавшись представиться. — Ну вы сравнили с Навальным!!! Тот — икона (Макаров. — Ред.), а этот еще тот герой! Конечно, Навального закрасят».

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти комментировать уличную живопись отказались, но не отрицали, что авторы портрета Навального, если их вычислят, могут быть привлечены к ответственности.

Максим Леонов

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