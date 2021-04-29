 

Европарламент одобрил торговое соглашение с Лондоном и назвал брексит «исторической ошибкой»

29.04.2021, 8:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Европарламент подавляющим большинством голосов ратифицировал торговое соглашение между ЕС и Великобританией, пишет The Independent. Борис Джонсон отметил, что это последний шаг в процессе оформления брексита. При этом в резолюции, опубликованной после голосования, европейские парламентарии назвали брексит «исторической ошибкой», отметив, что с выходом из ЕС Великобритания теряет целый ряд преференций.


Reuters

Европейский парламент подавляющим большинством голосов поддержал торговое соглашение между ЕС и Великобританией, однако назвал брексит «исторической ошибкой», пишет The Independent.

Издание напоминает, что соглашение необходимо было ратифицировать до конца апреля: Европарламент оттягивал решение ввиду опасений, что Великобритания не будет соблюдать свои обязательства. Если бы соглашение не было принято, то торговые отношения между ЕС и Великобританией претерпели бы дальнейшее ухудшение.

Впрочем, даже с соглашением о свободной торговле доступ Великобритании к европейскому рынку будет куда более ограниченным, чем в то время, когда страна входила в состав ЕС, отмечает The Independent. К примеру, теперь британским экспортёрам придётся столкнуться с куда большим количеством бюрократии.

Члены Европарламента отметили в своей резолюции, что брексит стал «исторической ошибкой», поскольку «ни одна страна не сможет получать такие же выгоды от ЕС, не будучи в его составе как страна — член ЕС». При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала заключение соглашения, отметив, что это начало «сильного и плотного» сотрудничества с Великобританией.

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что ратификация соглашения стала «последним шагом» в процессе брексита. Впрочем, издание отмечает, что британское правительство по-прежнему не завершило переговоры по вопросу Северной Ирландии. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.07 / Выпуск по-новому: торжество в особом формате

28.01 / Tysol – Польше не следует вслепую поддерживать деструктивную деятельность Навального

08.07 / США официально объявили о выходе из ВОЗ

13.02 / Команда Ferrari получит новый мотор для болидов

25.08 / На решение о блокировке TikTok в США повлиял Цукерберг – СМИ

09.10 / Сборная РФ уступила команде Швеции в товарищеском матче

19.11 / Из-за безответственных действий России и Китая в космосе Великобритании грозят потери в 1 млрд фунтов в день

12.09 / Марка Mahindra презентовала обновленную модель Bolero B2

25.02 / “Надеюсь, ты улыбнешься”. Актриса “Квартал 95” Кравец показала, как взрослела ее старшая дочь

30.06 / Вопрос дня: Кого и зачем призывают на военные сборы?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика