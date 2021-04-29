 

Экипаж корабля SpaceX едва избежал столкновения с НЛО

29.04.2021, 7:59, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Крупный кусок космического мусора пролетел мимо капсулы SpaceX Crew Dragon, а спустя несколько часов экипажу было приказано приготовиться к возможному столкновению с НЛО, пишет The Daily Star.

В сети опубликовали кадры отделения капсулы Dragon от второй ступени ракеты Falcon 9. Обломки капсулы отрываются уходят вправо, а затем направляются обратно к кораблю и проносятся всего в нескольких дюймах от него.

Спустя несколько часов экипаж предупреждают о втором неопознанном объекте, направляющемся прямо на них. Было приказано готовиться к возможному столкновению, однако у экипажа не было времени на выполнение маневра уклонения.

Представитель НАСА Келли Хамфрис рассказал, что у экипажа SpaceX не было времени на уклонение от приближающегося неопознанного объекта, поэтому они успели лишь одеть скафандры.

Представитель Космического командования США Эрин Дик заявила, что НЛО на самом деле находился в 45 километрах от него, поэтому угрозы столкновения не было.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.12 / Тошнотворное торжество нормы

27.08 / «Он хотел плавать с дельфинами» – Безрукова рассказала о судьбе праха Куницкого

24.09 / В Черном море у побережья Абхазии очевидцы наблюдали редкое природное явление

26.08 / Тайна легендарной земли Туле

15.04 / Для детской поликлиники в Войковском районе построят здание

05.03 / ЕС потребовал добавить в мультфильм «Маша и медведи» ЛГБТ-персонажей

15.01 / Добавки с витамином D фактически не защищают простуды

08.01 / Признание Тодоренко заставило поклонников усомниться в ее начитанности

04.11 / Мнение: Андреасян пишет Путину

27.12 / Беженец из КНДР попросил вернуть его на родину после посещения концерта K-pop-группы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика