Экипаж корабля SpaceX едва избежал столкновения с НЛО

Крупный кусок космического мусора пролетел мимо капсулы SpaceX Crew Dragon, а спустя несколько часов экипажу было приказано приготовиться к возможному столкновению с НЛО, пишет The Daily Star.

В сети опубликовали кадры отделения капсулы Dragon от второй ступени ракеты Falcon 9. Обломки капсулы отрываются уходят вправо, а затем направляются обратно к кораблю и проносятся всего в нескольких дюймах от него.

Спустя несколько часов экипаж предупреждают о втором неопознанном объекте, направляющемся прямо на них. Было приказано готовиться к возможному столкновению, однако у экипажа не было времени на выполнение маневра уклонения.

Представитель НАСА Келли Хамфрис рассказал, что у экипажа SpaceX не было времени на уклонение от приближающегося неопознанного объекта, поэтому они успели лишь одеть скафандры.

Представитель Космического командования США Эрин Дик заявила, что НЛО на самом деле находился в 45 километрах от него, поэтому угрозы столкновения не было.