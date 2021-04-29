Во сне человек попадает в параллельные Вселенные – ученые

Ученые и прочие исследователи давно пытаются раскрыть тайну сновидений. Существует множество теорий на этот счет, начиная от созерцания картин будущего и заканчивая сокровенными желаниями.

Был ли у вас сон, который казался настолько реалистичным, что вы очень ясно ощущали ветер, запахи, вкус и прикосновения? Все это может оказаться чем-то большим, чем плодом вашего воображения.

Коренные жители Северной Америки и мексиканские народы считают, что во время сна наш мозг «посещает» параллельную Вселенную. По крайней мере это объясняет то, почему люди видят очень красочные сны и ощущают окружающее всеми пятью чувствами.

Следует для начала исходить из теории, что наша Вселенная не единственная, и в каждой из них иная реальность, немного похожая на нашу собственную. В зависимости от того, какой выбор мы делаем в определенный момент жизни, Вселенные отличаются друг от друга.

Это концепцию ученые развивали в течение многих лет, однако спорное исследование 2010 года выявило доказательства того, что на самом деле могут существовать и другие Вселенные.

Подумайте о каком-нибудь важном решении, которое вы принимали в своей жизни. Возможно, вы переехали в другой город, чтобы найти работу своей мечты. В параллельной Вселенной может существовать другая версия вас, которая осталась в своем родном городе и осталась без работы.

Это одно изменение в вашей жизни образует волновой эффект, меняя каждую область вашей судьбы с этого момента.

Люди часто видят повторяющийся сон о месте, в котором они никогда небыли и даже не слышали о нем. Возможно, такие сны – это информация о том, что другая версия вас переживает в параллельной Вселенной. Сон кажется настолько реальным, будто вы на самом деле там существуете, хотя эта жизнь принадлежит другой версии вас.

Порой людям снятся события, которые еще не произошли, но могут произойти в будущем. Такие сны также могут быть образами, проникающими из другого мира, где у вас совсем иная жизнь.

Кто знает, возможно, некоторые из наших самых ярких снов являются окном в параллельную реальность. Это, по сути, чистая спекуляция, но без научного любопытства мы никогда не сможем узнать больше о тайнах Вселенной и нашей реальности, считают исследователи.

В связи с вышесказанным, ученые задаются вопросом: если наши сны на самом деле являются отголосками альтернативной жизни, то можем ли мы пользоваться этим, чтобы изучать параллельные миры? И являются ли эти отголоски неким сбоем во Вселенной, или Матрице – как представляют текущую реальность некоторые исследователи.