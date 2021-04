Ученые опровергли существующую гипотезу о причине упадка цивилизации пуэбло

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили вероятные причины крушения цивилизации некогда процветающего древнего сообщества индейцев пуэбло. Выяснилось, что упадок развития упомянутой североамериканской конгломерации произошел вовсе не из-за климатических предпосылок, как полагалось ранее.

Ученые отметили, что сообщества индейцев пуэбло, базирующиеся на юго-западных территориях современных США, являлись стабильными и демонстрировали успех в развитии на протяжении восьми столетий, вплоть до XIII века, когда были вынуждены обратиться к разрозненной эмиграции в другие регионы Северной Америки. До настоящего времени в научном мире существовала гипотеза о том, что на такую негативную судьбу древней цивилизации повлияли климатические перипетии, заключавшиеся в длительных засухах, мешавших коренному народу собирать достаточное количество урожая. В недавнем исследовании специалисты проанализировали древесные кольца деревянных балок, которые использовались древними пуэбло для постройки жилищ – условно говоря, активность строительства ассоциировалась у археологов с явными успехами развития всей цивилизации. Научный анализ, в свою очередь, дал возможность ученым достаточно точно датировать предполагаемую вырубку деревьев, причем данная датировка охватила в итоге несколько столетий. Оказалось, что засухи в периоды, которые не сопровождались внутренними социальными конфликтами в сообществе пуэбло, не влияли на жизнь местного населения коренным образом и строительство велось в привычном для большинства периодов режиме. Однако, в свою очередь, засухи, совпадавшие по времени с социальными проблемами в жизни индейцев, были ознаменованы снижением активности строительства домов и, следовательно, упадком в развитии общества.

Резюмируя, эксперты отметили, что окончательное падение цивилизации пуэбло произошло тогда, когда проблема очередной социальной нестабильности сопроводилась вторжением внешних врагов из других североамериканских индейских племен. Разрозненные племена пуэбло, таким образом, не смогли сохранить свои земли и эмигрировали в другие районы континента. Материалы исследования были опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Источник: glas.ru