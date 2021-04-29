 

Законопроект об электрошокерах выносят на рассмотрение Рады вопреки решению комитета – нардеп

29.04.2021, 7:44, Новости дня
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“Завтра на внеочередном заседании Верховной Рады в обход решения комитета хотят протащить законопроект №4375 об использовании шокеров полицией. Законопроект провалили на комитете и отправили на доработку автору. Но – впервые за время работы комитета этого созыва – законопроект не возвращают автору, а выносят в зал якобы для отклонения, а на самом деле хотят протащить и собирают под это голоса”, – написала она.

Нардеп считает, что ее коллег хочет “развести” министр внутренних дел Арсен Аваков.

“Похоже, наша полиция и неизменный министр Аваков таки готовятся к массовым протестам, ведь законопроектом №4375 предлагается разрешить применение полицейскими шокеров в том числе во время, цитирую: “задержания лица, совершившего административное или уголовное правонарушение и совершает при этом физическое противодействие полицейскому”, – подчеркнула Устинова.

По ее словам, уже закуплены 200 шокеров, и их использование может привести к смерти тех, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.

https://www.facebook.com/ustinova.alexandra/posts/4770999622926475

Контекст:Законопроект №4375 был подан премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в ноябре 2020 года.
В повестке дня внеочередного заседания, назначенного на 29 апреля, предусмотрено рассмотрение этого документа.
В мае 2020 года заместитель Авакова Антон Геращенко сообщал, что в том же году в полицию поступит партия электрошокеров, которые она будет применять вместо дубинок. “Принято решение, что все полицейские, которые будут допущены к работе с электрошокерами, должны будут получить разряд тока сами, чтобы узнать, насколько это больно. Делается это также для того, чтобы полицейские применяли электрошокер в тех случаях, когда это обоснованно”, – добавил он.
Руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков использовал на себе действие электрошокера Taser. “Использование Taser одобрило Министерство здравоохранения Украины”, – отметил глава патрульной полиции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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