Диетолог назвала наименее вредный алкогольный напиток

Врач-диетолог Ольга Шмелева выразила мнение, что наименее вредным алкогольным напитком является вино.

Врач-диетолог объяснила, что в вине содержится мало калорий. «Самым лучшим вариантом можно назвать красное сухое и белое сухое вина. Однако первое даже лучше, так как в нем содержатся еще и антиоксиданты», – уточнила эксперт в беседе с НСН.

Шмелева отметила, что медицинского подтверждения этому утверждению нет, но у жителей Италии и Франции, регулярно пьющих именно такие вина, медики фиксируют более качественный холестериновый обмен.

Ранее в апреле коллектив исследователей из Новосибирска получил патент на способ производства водки, позволяющий значительно снизить ее постинтоксикационное действие, называемое в народе похмельем.