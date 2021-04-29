 

Диетолог назвала наименее вредный алкогольный напиток

29.04.2021, 7:40, Новости дня
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Врач-диетолог Ольга Шмелева выразила мнение, что наименее вредным алкогольным напитком является вино.

Врач-диетолог объяснила, что в вине содержится мало калорий. «Самым лучшим вариантом можно назвать красное сухое и белое сухое вина. Однако первое даже лучше, так как в нем содержатся еще и антиоксиданты», – уточнила эксперт в беседе с НСН.

Шмелева отметила, что медицинского подтверждения этому утверждению нет, но у жителей Италии и Франции, регулярно пьющих именно такие вина, медики фиксируют более качественный холестериновый обмен.

Ранее в апреле коллектив исследователей из Новосибирска получил патент на способ производства водки, позволяющий значительно снизить ее постинтоксикационное действие, называемое в народе похмельем.



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