Украине пообещали проблемы с МВФ из-за увольнения главы Нафтогаза

Увольнение главы Нафтогаза Андрея Коболева грозит Украине осложнением переговоров по представлению 5,5 млрд долларов, сообщило Bloomberg.

«Неожиданный шаг рискует расстроить западных доноров, в том числе Международный валютный фонд, которые поддерживали Коболева и уже были потрясены тем, что многие реформисты покинули администрацию президента Владимира Зеленского в течение двух лет», – передает РИА «Новости» сообщение Bloomberg.

При этом в сообщении отмечается, что Коболев был «главным архитектором» реформы энергетики, которая помогла Украине «сократить бюджетный дефицит», однако внутри страны его критиковали за повышение тарифов на отопление.

Украинский кабмин снял Коболева, занимавшего пост исполнительного директора Нафтогаза с 2014 года, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за прошлый год. С 29 апреля компанию возглавит Юрий Витренко.

Напомним, в июне 2020 года внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом, а ныне действующим президентом США Джо Байденом в 2016 году. В частности, в ходе телефонных переговоров человек с голосом, похожим на голос Байдена, обсуждал увольнение Андрея Коболева с должности главы Нафтогаза, на чем настаивал Владимир Гройсман, занимавший должность премьера Украины. Байден якобы высказался против этого увольнения, и человек с голосом, похожим на голос Порошенко, пообещал не допустить увольнения Коболева и разобраться в ситуации.