 

Из США прибыл очередной груз помощи для украинской армии

29.04.2021, 7:04, Новости дня
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В украинском Министерстве обороны сообщили, что Киев получил очередной груз помощи для украинских вооружённых сил от США на сумму $7,85 млн. Как передаёт «ЛIГА», в рамках реализации программы помощи США Украине в сфере безопасности американцы передали средства для совершенствования управления и связи, а также запасные части и агрегаты для автомобилей, медицинское оборудование и тактическое снаряжение .


Посольство США на Украине

На Украину прибыл самолёт из США с очередным грузом помощи для украинских вооружённых сил. Как пишет «ЛIГА», об этом пишет пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что груз для украинской армии получен в рамках реализации программы помощи США Украине в сфере безопасности. США передали средства для совершенствования управления и связи, а также запасные части и агрегаты для автомобилей, медицинское оборудование и тактическое снаряжение на сумму $7,85 млн.

В Минобороны также напомнили, что с 2014 года Украина получила от США помощь для обеспечения безопасности на общую сумму более $2 млрд.

 



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