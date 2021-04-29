 

«Как в голливудском фильме про плохих русских» — Оливер Стоун не верит в желание Москвы дестабилизировать США

29.04.2021, 7:04, Новости дня
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Идея о том, что РФ пыталась вмешаться в американские выборы, больше похожа на «киношную фантазию» и очередной «голливудский фильм про плохих русских», заявил в интервью CGTN режиссёр Оливер Стоун. Он уверен, что президент Владимир Путин, будучи, «определённо, умным человеком», не ищет конфликта с США, а больше заинтересован в укреплении российской экономики.

ОЛИВЕР СТОУН, режиссёр: Попытки вмешаться и изменить ход голосования… Как по мне, это больше смахивает на какую-то киношную фантазию, как в голливудском кино про плохих русских, снова нацелившихся на Америку. И каждый раз, когда нам нужен образ кого-то, кого можно было бы обвинить, но не себя, мы называем русских. Это какой-то фильм про Джеймса Бонда. 

Многие американцы со мной согласны. Это просто неумно. А из того, что я знаю по интервью с господином Путиным, он, определённо, человек умный. Он не ищет конфликта с Соединёнными Штатами. В этом нет никакой логики. США — могущественная держава.

Да, у РФ внушительнейший ядерный потенциал, и она может держаться с нами на равных — по крайней мере в реальной войне. Они очень хороши в том, что делают при очень небольших финансовых средствах. Их бюджет ведь равен одной двадцатой нашего, одной двадцатой нашего оборонного бюджета. И они всё равно умудряются не отставать. 

Но военный вариант им не выгоден. Куда больше в интересах Путина — укреплять его экономику, торговать, находить союзников в лице евразийских стран и Китая. Нормальная торговля. И думаю, Китай хочет того же. 

Я не могу представить, чтобы они задавались целью дестабилизировать Соединённые Штаты. Это фантазия американцев — что на нас совершает нападки кто-то, у кого в экономике дела идут хорошо, что мы не можем быть в господствующем положении. А мы и не можем всегда быть первыми.

 

Дата выхода в эфир 27 апреля 2021 года.



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