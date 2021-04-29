В Великобритании Избирательная комиссия начала официальное расследование в отношении ремонта в квартире Джонсона

Избирательная комиссия, которая уже какое-то время вела проверку в отношении финансирования ремонта квартиры премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, объявила о начале официального расследования, пишет The Times. Ведомство подозревает, что Джонсон мог получить займы на реновацию и не сообщить о них, как того требует закон, хотя сам премьер настаивает, что за всё заплатил из собственного кармана.



Reuters

Британская Избирательная комиссия, которая отслеживает финансовые расходы правящей партии, начала официальную проверку в отношении ремонта квартиры премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, пишет The Times. По словам ведомства, есть «веские основания» полагать, что в ходе реновации были совершены нарушения финансового характера.

Как отмечает издание, комиссия уже какое-то время неофициально расследовала траты на ремонт в резиденции Джонсона, где он проживает со своей невестой Кэрри Симмондс. В частности, регулятор интересует, была ли должным образом раскрыта информация о всех займах, взятых для финансирования проекта. Если выяснится, что Консервативная партия не сказала о том, что деньги на ремонт были получены от пэра Тори лорда Дэвида Браунлоу, то ей грозит штраф до £20 тыс. И если комиссия сочтёт, что информацию о займе скрыли намеренно, она может передать данные полиции, которая в свою очередь может завести уголовное дело.

Кроме того, регулятор проверит самого Джонсона, который, согласно избирательному закону, должен был сообщить о полученных деньгах, даже если он впоследствии их вернул.

В своём заявлении от 28 апреля Избирательная комиссия также намекнула, что собирается выяснить, не было ли других нарушений, связанных с ремонтом квартиры премьер-министра. «Мы были на связи с Консервативной партией с конца марта и проанализировали информацию, которую она нам предоставила. Теперь мы убеждены: есть веские основания полагать, что нарушение или нарушения имели место быть. Поэтому мы продолжим эту работу в рамках официального расследования, чтобы выяснить, так ли это», — цитирует комиссию The Times.

Регулятор отметил, что больше не будет комментировать ход расследования вплоть до его окончания.

В тот же день на встрече с парламентариями Борис Джонсон заявил, что заплатил за ремонт квартиры на Даунинг-стрит из своего кармана, и опроверг предположения о том, что он нарушил избирательный закон. При этом премьер-министр уже несколько раз отказывался отвечать на вопрос, дала ли изначально Консервативная партия деньги на реновацию.

По словам профессора права Кембриджского университета и бывшего члена Избирательной комиссии Дэвида Хауарта, если нарушение со стороны Джонсона будет доказано, ему самому грозит штраф на сумму £20 тыс. Дело может дойти и до суда, если премьер-министр подаст апелляцию в отношении карательной меры, выдвинутой комиссией, или если регулятор обратится в полицию.