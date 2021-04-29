В немецкой больнице нашли тела четырех человек – полиция

“В разных больничных палатах были обнаружены четыре человека со смертельными травмами и еще один тяжело раненый. Согласно имеющимся сведениям, травмы всех жертв можно объяснить серьезным применением силы извне”, – говорится в сообщении.

Инцидент расследуется как убийство. По подозрению в причастности к преступлению задержан 51-летний сотрудник больницы.

Информации о возможной мотивации пока нет, отметили правоохранители.

Potsdamer Neueste Nachrichten уточняет, что задержана женщина. В больнице Saldern House, где произошел инцидент, содержатся пациенты с тяжелой формой инвалидности.

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