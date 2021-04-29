 

В немецкой больнице нашли тела четырех человек – полиция

29.04.2021, 6:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В разных больничных палатах были обнаружены четыре человека со смертельными травмами и еще один тяжело раненый. Согласно имеющимся сведениям, травмы всех жертв можно объяснить серьезным применением силы извне”, – говорится в сообщении.

Инцидент расследуется как убийство. По подозрению в причастности к преступлению задержан 51-летний сотрудник больницы.

Информации о возможной мотивации пока нет, отметили правоохранители.

Potsdamer Neueste Nachrichten уточняет, что задержана женщина. В больнице Saldern House, где произошел инцидент, содержатся пациенты с тяжелой формой инвалидности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.09 / Эксперты рассказали о происхождении негативных навязчивых мыслей

04.11 / Зеленский уволил Трофимова с должности первого заместителя Ермака

25.03 / “Это моя ошибка”. Меркель отменила карантинные ограничения на Пасху и извинилась перед жителями страны

07.04 / Times – Джейми Оливер призвал Джонсона не отказываться от планов по запрету рекламы нездоровой пищи

13.07 / NBC – «исключительная» Америка исключительно плохо справляется с COVID-19

17.07 / Лондону указали на «вопиющие двойные стандарты» в отношениях с Москвой

08.12 / Литвинова заразилась коронавирусом и рассказала о своих страхах

16.07 / Подписчики не поверили в коронавирус Аниты Цой

18.03 / В Арктике снова может появиться пышная зеленая растительность

16.07 / Пранкер Вован оценил реакцию МИД Польши на звонок Дуде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика