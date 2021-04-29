 

Байден пообещал поддерживать мощное военное присутствие в АТР

29.04.2021, 6:54, Новости дня
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Соединенные Штаты намерены поддерживать мощное военное присутствие в водах Азитско-Тихоокеанского региона, но не ищут конфликта с КНР, говорится в обнародованном Белым домом текстом выступления американского президента Джо Байдена перед членами обеих палат Конгресса США.

«В ходе моего общения с президентом Си Цзиньпином (председатель КНР) я сказал ему, что мы приветствуем соперничество и не ищем конфликта [с Китаем], но я абсолютно дал понять, что буду защищать американские интересы по всем направлениям. Я также сказал Си Цзиньпину, что мы будем поддерживать мощное военное присутствие в Индийском и Тихом океанах, как мы это делаем вместе с НАТО в Европе, но не для начала конфликта, а для его предотвращения», – приводит слова Байдена ТАСС.

Глава американской администрации также подчеркнул, что США намерены противостоять несправедливой торговой практике, которая негативно отражается на американских рабочих и промышленности. В частности, он указал, что Соединенные Штаты будут бороться с воровством американских технологий и интеллектуальной собственности.

Накануне в Белом доме назвали «ключевой инструмент» США против Китая.

В конце марта Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в попытке бросить вызов мировой правовой системе. Он также пообещал выстраивать отношения с Пекином с позиции силы. Президент США Джо Байден заявлял о намерении совместно с союзниками привлекать Китай к «ответственности».



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