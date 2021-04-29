 

Центр Хабаровска остался без света из-за аварии на электросетях

29.04.2021, 6:54, Новости дня
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Электроснабжение нарушено на 19 улицах Хабаровска из-за аварии на электросетях, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

«Произошла авария на сетях «Хабаровской горэлектросети», с причинам разбираются. Электричество не подается по улицам в Центральном районе города», – передает ТАСС сообщение представителя ЕДДС города.

Света нет по улицам Серышева, Шмидта, Комсомольская, Шеронова, Льва Толстого, Тургенева, Дзержинского, Панькова, Шевченко, Калинина, Истомина, Муравьева-Амурского, Фрунзе, Ленина, Гамарника, Джамбула, Волочаевская, а также по Амурскому и Уссурийскому бульварам.

Напомним, 18 февраля из-за обильного снегопада в Сочи без света остались более 10,5 тыс. человек. Двумя днями ранее из-за рекордных морозов на юге США без электричества остались более 4 млн человек.



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