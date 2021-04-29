 

Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и подешевел к евро

29.04.2021, 6:50, Новости дня
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,25 копейки, курс евро поднялся на 3 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,25 копейки и составил 74,4 рубля. Курс евро поднялся на 3 копейки – до 90,22 рубля, передает ТАСС.

В среду утром курс евро на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 90 рублей.



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