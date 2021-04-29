 

Умер герой мема про «хохочущего испанца»

29.04.2021, 6:50, Новости дня
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В Испании на 66-году жизни умер комедийный актер Хуан Борха, ставший известным благодаря мему про «хохочущего испанца», информирует ABC Sevilla.

Актера не стало в среду днем. По данным издания, накануне из-за рецидива болезни Борха доставили в одну из больниц города, где он впоследствии скончался, передает РИА «Новости».

В сентябре 2020 года актер перенес операцию по ампутации ноги из-за осложнения на сосудах, последние месяцы жизни он провел в госпитале.

Комик получил широкую известность благодаря серии пародий на основе его интервью в испанском шоу, которые стали популярны, в том числе, и в русскоязычном сегменте Сети.



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