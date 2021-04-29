Newsweek – Китай поддерживает слова Путина о «красной черте» для Запада и критикует санкции

В последние месяцы связи между Россией и Китаем продолжают усиливаться на фоне обострения их противостояния с США, пишет Newsweek. Китайские власти при этом заявляют, что их сотрудничеству с Россией «нет предела», а также поддерживают предостережения Путина в адрес Запада и осуждают ужесточение санкций, отмечается в статье.



Reuters

На фоне очередного витка напряжённости между США и Россией, который наблюдается на протяжении последних недель, Китай выразил поддержку российскому президенту Владимиру Путину. Официальный представитель Пекина заявил в этой связи, что две страны являются «всесторонними стратегическими партнёрами, координирующими свои действия в новую эпоху», сообщает Newsweek.

В ходе своего недавнего выступления Путин напомнил западным руководителям о российском ядерном арсенале и предупредил Запад о недопустимости переходить «красную черту», подчеркнув, что любая страна, создающая угрозы для РФ в сфере безопасности, «пожалеет о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалела», говорится в статье. Комментируя это выступление, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай и РФ «понимают друг друга и будут оказывать друг другу поддержку в вопросах защиты государственного суверенитета, безопасности и в интересах развития».

Россия в последнее время подвергалась жёсткой критике со стороны Запада, обвинявшего её в намеренном наращивании группировки войск вблизи украинской границы, напоминает автор. По словам американского президента Джо Байдена, он лично напомнил Путину, что Украина пользуется американской поддержкой, и призвал Россию воздерживаться от «военных акций», говорится в статье.

Путин отреагировал на эти нападки в своём ежегодном послании, назвав их «новым видом спорта — кто громче что-то скажет». При этом Запад он сравнил со злым тигром Шерханом из «Книги джунглей» Киплинга, а критиков России — с шакалом Табакой, который был прихвостнем Шерхана, пишет Newsweek. «Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ РФ будет асимметричным, быстрым и жёстким», — подчеркнул российский президент.

При этом Путин не исключает создания военного альянса с Китаем, отмечается в статье. В октябре прошлого года, в частности, он заявил, что это вполне «возможно представить» — и напомнил о совместных военных учениях при участии обеих стран, а также об обмене секретными военными технологиями, пишет Newsweek.

За последние месяцы связи между двумя странами ещё больше укрепились, а в январе этого года официальный представитель МИД Китая заявил, что такому сотрудничеству «нет предела». При этом на фоне сближения РФ с Китаем её отношения с Западом всё больше ухудшаются, подчёркивается в статье.

Свидетельством этого можно считать и решение администрации Байдена выслать десять российских дипломатов после обвинений в адрес Москвы во взломе компьютерных сетей американских федеральных ведомств и «вмешательстве в президентские выборы», говорится в статье. Белый дом также ввёл против РФ дополнительные санкции, направленные на то, чтобы нанести ей значительный финансовый ущерб — и тем самым «удержать от дальнейших акций, которые руководство США считает нападками на американскую демократию», пишет Newsweek.

«Мы не можем допустить, чтобы иностранная держава безнаказанно вмешивалась в наш демократический процесс. Я ясно заявил президенту Путину, что мы можем пойти ещё дальше, однако я предпочитаю не делать этого, я решил действовать соразмерно», — заявил в этой связи президент США Джо Байден.

В свою очередь, Пекин раскритиковал решение Вашингтона ужесточить санкции против России, говорится в статье. Официальный представитель МИД Китая назвал этот шаг Вашингтона «политикой силового давления» и «гегемонистским запугиванием». Ван также подчеркнул, что американские санкции в отношении Москвы «не пользуются поддержкой» в мире и их «всё чаще отвергают», заключает Newsweek.



