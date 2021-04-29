 

Insider – журналистка уволилась из New York Post после того, как её заставили писать фейк о Камале Харрис

29.04.2021, 6:22, Новости дня
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Журналистка Лора Италиано сообщила о своём уходе из издания The New York Post после скандала со статьёй о Камале Харрис, в которой ложно утверждалось, что юным мигрантам выдают детскую книгу, написанную вице-президентом США, пишет Insider. При этом Италиано заявила, что ей приказали написать этот «некорректный» материал.


Reuters

Журналистка Лора Италиано, написавшая статью, в которой ложно утверждалось, что детям-мигрантам выдают копии детской книги вице-президента США Камалы Харрис, ушла из издания The New York Post, пишет Insider. При этом она заявила, что ей «приказали» написать «некорректный» материал.

«Сегодня я вручила заявление на увольнение своим редакторам в The New York Post, — написала Лаура Италиано в Twitter. — Статья о Камале Харрис — некорректный материал, который мне приказали написать, а я не смогла достаточно жёстко этому противодействовать, что стало для меня переломным моментом».

Ранее во вторник The New York Post временно удалил две статьи Италиано по этой теме и через несколько часов вновь опубликовал исправленную версию с примечаниями редактора.

Материал, о котором идёт речь, был выпущен в прошлую пятницу. В нём ложно утверждалось, что дети-мигранты получали в США «приветственный набор», в котором, среди прочего, была и выпущенная в 2019 году книга Камалы Харрис.  

В этой статье не было никаких доказательств, подтверждающих это утверждение. Весь материал был основан на фотографии Reuters, сделанной в приюте для мигрантов в городе Лонг-Бич, Калифорния. На этом снимке запечатлён один экземпляр книги, прислонённый к лежащему на столе рюкзаку.

Эта история была опровергнута другими новостными изданиями после того, как её начали активно продвигать в правых СМИ и даже упомянули в Белом доме на брифинге для прессы.

Представитель города Лонг-Бич пояснил изданию The Washington Post, что экземпляр книги Харрис был подарен приюту одним из местных жителей в рамках общегородской кампании по сбору книг и игрушек в поддержку молодых мигрантов. После проверки фактов газета The Washington Post поставила статье Италиано четыре Пиноккио, пишет Insider. 



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