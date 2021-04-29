Guardian – в Швейцарии проведут референдум по гей-бракам

В Швейцарии противники однополых браков собрали более 50 тыс. подписей против нового закона, разрешающего лицам одного пола официально закреплять свои отношения, пишет The Guardian. Теперь по правилам властям придётся провести общенациональный референдум и выяснить, хотят ли жители страны последовать примеру остальных стран Европы.



Reuters

Швейцария проведёт референдум об однополых браках после того, как противники гей-браков собрали подписи против принятого в 2020 году закона, пишет The Guardian. В мае федеральная канцелярия назначит дату голосования, которое пройдёт не раньше сентября.

В декабре прошлого года швейцарский парламент разрешил официально закреплять однополые отношения, спустя несколько лет после большинства европейских стран. Однако во вторник федеральная канцелярия объявила, что критики этого закона собрали 61 027 подписей за вынесение этого вопроса на национальное голосование. Британская газета напоминает, что согласно швейцарской системе прямой демократии, представители общественности могут наложить право вето на решения парламента с помощью референдума, если смогут собрать 50 тыс. достоверных подписей за 100 дней после официального обнародования закона.

Как рассказывает издание, проведение референдума по однополым бракам потребовали межпартийные активисты. Они проводят кампанию под девизом «Да — браку и семье, нет — браку с кем угодно». Сторонники этой инициативы считают союзы людей одного пола «ненастоящими» и утверждают, что только мужчина и женщина могут связать себя «естественными» узами на всю жизнь.

Принятый в декабре закон также предоставил лесбийским парам доступ к донорам спермы. По мнению его противников, это первый шаг на скользкую дорожку. «Что дальше? — вопрошают на официальном сайте кампании. — Суррогатное материнство для гей-пар и низложение женщины до статуса продающейся машины для родов?»

Либеральное политическое движение Operation Libero заявило, что проведёт кампанию в поддержку закона. Оно запустило петицию, в которой подчёркивается, что для жителей Швейцарии важно иметь возможность вступить в брак «независимо от их сексуальной ориентации или половой идентичности». В этом месяце петицию подписало 100 тыс. человек. В ноябре прошлого года LGBT-организация Pink Cross уже проводила опрос среди населения страны — тогда за однополые браки высказалось 82% жителей.

Как напоминает в заключение The Guardian, большинство восточно-европейских стран за последние 20 лет уже приняли законы, которые позволяют парам одного пола узаконить отношения: первыми в 2001 году стали Нидерланды, Франция разрешила гей-браки в 2013 году, Англия и Уэльс — в 2014, а Германия — в 2017 году.