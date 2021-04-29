 

Ученые оценили связь между продолжительностью грудного вскармливания детей и их когнитивными способностями

29.04.2021, 6:10, Разное
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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили связь между длительностью грудного вскармливания детей и последующим развитием их когнитивных способностей. Выяснилось, что по ряду параметров кормление младенцев грудью до большего возраста может позитивно повлиять на психологическое здоровье ребенка.
В процессе исследования ученых, представляющих Университет Калифорнии (США), оценивалась ассоциация между продолжительностью грудного вскармливания и такими факторами, как общие способности, исполнительные функции и память. Эксперимент охватил в общей сложности 9116 детей в возрастном диапазоне от 9 до 10 лет. Родителей опросили на предмет длительности грудного вскармливания, детям же был проведен ряд когнитивных тестов, в которых для оценки ассоциаций использовалась линейная регрессия. Выяснилось, что определенную корреляцию с длительностью грудного вскармливания имели показатели общих способностей: так, при проведении такого способа кормления до возраста, превышающего один год, уровень общих способностей увеличивался на 0,30 SD. При этом ощутимая связь между продолжительностью грудного вскармливания и такими параметрами, как исполнительные функции и память, специалистами выявлена не была.

Авторы научной работы также упомянули о том, что на результаты могли повлиять определенные возможные погрешности. В частности, ими не делалось поправок на уровень когнитивных способностей матерей, способных повлиять на развитие их детей, а также существовала вероятность ошибочного определения некоторыми родителями фактических сроков вскармливания. К слову, как заявили исследователи, мониторинг участников упомянутой выборки будет продолжен и дальше для выяснения аналогичных ассоциаций уже в подростковом возрасте. Материалы исследования были опубликованы в издании Frontiers in Public Health.

Источник: nplus1.ru



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