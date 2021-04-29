Байден пригрозил РФ последствиями за действия Москвы

Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности с Россией, но действия Москвы имеют последствия, говорится в обнародованном Белым домом тексте речи американского президента Джо Байдена перед членами обеих палат Конгресса США.

«Что касается России, я ясно дал понять президенту [Владимиру] Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия», – приводит слова Байдена ТАСС.

«Я прямо и соразмерно ответил на вмешательство РФ в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес – они сделали и то, и другое, и я ответил», – сообщил американский президент.

Он добавил, что Москва и Вашингтон «могут сотрудничать, когда это отвечает взаимным интересам» обеих стран. В пример Байден привел продление в феврале на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). «Как мы это сделали, когда продлили новый ДСНВ по ядерным вооружениям, и как мы работаем над решением климатического кризиса», – указал президент США.

«Я выполнил свое обязательство созвать саммит по климату прямо здесь, в Америке, со всеми крупнейшими экономиками мира – от Китая и РФ до Индии и Европейского союза – в первые 100 дней [президентства]», – продолжал глава Белого дома, говоря о борьбе с изменением климата.

Ранее временный поверенный в делах РФ в США отверг утверждения Госдепартамента Соединенных Штатов о «дестабилизирующих действиях» Москвы.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил, что Москва пока не согласилась на проведение саммита РФ – США, этот вопрос по-прежнему изучается. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что списка недружественных РФ стран «ждать осталось недолго».

Напомним, 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. МИД официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные РФ действия.