Участники марша нацистов в Киеве собрались «воевать в Москве»

Участники прошедшего в Киеве в связи с годовщиной создания дивизии СС «Галичина» «Марша вышиванок» заявили о намерении воевать в Москве, сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Мы сила, которая ведет войну на своей территории. Мы сила, которая будет воевать в Москве», – приводит слова участников акции РИА «Новости». Как отмечает издание, марш закончился коллективным фото на фоне плаката с нацистскими солдатами.

Накануне в марше националистов в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве приняли участие 100 человек. При этом в Киеве один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие в честь дивизии СС «Галичина», обозвав марширующих «нациками».

Политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «марш вышиванок» в Киеве оказался малочисленным, но все равно показал, что нацисты чувствуют себя на Украине хозяевами.