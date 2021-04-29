Мнение: Медовый месяц

В Турции прозвучал призыв завершать «медовый месяц» отношений с Россией и делать недвусмысленный выбор между ней и Китаем. Однако даже этот выбор будет менее выгодным, чем восстановление отношений с Западом (читай США). Это мнение высказал турецкий политолог Эрдар Салам. Именно пониманием такой ситуации Салам объяснил «мягкую реакцию» Эрдогана на признание американским президентом Джо Байденом геноцида армян в Османской империи.

Тут, понятно, нужно сделать два важных уточнения. Первое — эта точка зрения не официальная, ее озвучивает лицо «не уполномоченное». Во-вторых, Турция — это всё-таки пусть и мягонькая, но персоналистская диктатура, а потому всевозможные политологи, эксперты и прочие персонажи точно так же изобретают всевозможные «хитрые планы Эрдогана» и облизывают его, как и российские коллеги-лизоблюды.

Эрдоган, может, и не в курсе, что он такой гениальный и прозорливый, но всегда найдется какой-нибудь услужливый эксперт, который воспоёт балладу. Тут вопрос очевидный — кто раньше, звонче и громче вылижет начальственный зад, того быстрее заметят и приласкают. В общем, все, как у нас, хотя, возможно, с какими-то турецкими особенностями.

С другой стороны, «медовый месяц» Турции с Россией — это, конечно, оксюморон. Турция прямо сейчас ведет с Россией аж три гибридные войны, в которых она занимает противную сторону. И ни одной войны, где Турция и Россия союзники или хотя бы в нейтралитете. Плюс Турция не особо скрывает подготовку к четвертой гибридной на Украине. Турки прямо сбили один российский самолет в Сирии, вооружили и направили боевиков (а может, и сами под видом боевиков) и сбили еще один самолет. Кроме того, весьма вероятно, что за гибелью российского вертолета в районе карабахского конфликта тоже стоит именно Турция. Если это «медовый месяц», то что тогда будет означать «развод»?

Так или иначе, но столкновение Турции и России неизбежно — турки пока лишь занимают зоны российского влияния, откуда сама Россия в силу собственного распада постепенно уходит. Однако темпы этого ухода могут быть для Турции неприемлемо низкими, и рано или поздно, но Эрдоган будет вынужден принуждать Путина к уходу — и из Средней Азии, и из Украины. Для Турции темп продвижения ее собственного проекта критически важен, а потому если встанет вопрос о невозможности поддерживать его мирными средствами, турки не колеблясь начнут продвигать его силовыми.

В этом плане призыв заканчивать рассусоливать с Россией звучит хотя и чуть раньше, чем следует, но нужно понимать, что это — формирование повестки. Кроме того, запрет на туристическое сообщение воспринят в Турции предельно негативно, а потому призыв «Хватит нянчится с Кремлем» для десятков и сотен тысяч людей, которые теряют заработок прямо сейчас, может показаться вполне правомерным. Поэтому подобного рода призывы — это подготовка общественного мнения, чтобы Эрдоган мог выйти и сказать — тут ко мне обратилась группа обеспокоенных сограждан, и я полностью разделяю их обеспокоенность. С бухты-барахты менять курс и риторику — это неправильно. Нужно предварительно всё подготовить. А Эрдоган — человек крайне обстоятельный. Все свои операции в Сирии он проводил ювелирно не в последнюю очередь благодаря тщательнейшей проработке и подготовке. В отличие от авантюр своего визави, кстати. Тот всё больше на коленке что-то сочиняет.

Поэтому к словам политолога Салама при всех оговорках стоит отнестись внимательно. То, что Турция кардинально изменит свою политику по отношению к Кремлю, даже нет смысла обсуждать. Вопрос лишь один — когда.

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