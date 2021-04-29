SRF – неравномерный прирост населения ведёт к смещению политического равновесия в США

Прирост населения в США сократился по сравнению с прошедшими десятилетиями, что связано со снижением рождаемости и идущей на спад иммиграцией, пишет швейцарский телеканал SRF. При этом от численности населения зависит распределение федеральных средств между штатами и количество мест, которые они получат в органах власти, и сейчас равновесие смещается к югу, более активному в демографическом плане, чем центр или север Америки.



Reuters

Рост населения США замедлился, пишет швейцарский телеканал SRF. За последние десять лет численность населения Соединённых Штатов выросла с 309 до 330 миллионов человек.

Как отмечает телеканал, это на 22 млн, или 7%, больше, чем было при подсчётах десятилетней давности, — и это второй самый низкий показатель роста населения с начала ведения исчисления в 1790 году.

Перепись населения в США проводится каждые десять лет, пишет швейцарский телеканал. Более того, на базе получаемых результатов, среди прочего, принимается решение о распределении федеральных средств по отдельным штатам. Кроме того, численность населения определяет, сколько депутатских мест в сенате и палате представителей американского конгресса получит каждый из штатов.

Согласно результатам последней переписи населения, в этот раз перемены коснулись семи из 435 мест. Техас в будущем получит два дополнительных места, Колорадо, Флорида, Монтана, Северная Каролина и Орегон — по одному. В свою очередь, Иллинойс, Мичиган, Нью-Йорк, Огайо и Пенсильвания потеряют по одному представительскому месту. Даже плотно заселённой Калифорнии придётся распрощаться с одним креслом, подчёркивает швейцарский телеканал.

Окажет ли новое распределение мест существенное влияние с партийно-политической точки зрения, станет ясно лишь примерно через несколько месяцев, когда американское ведомство, занимающееся подсчётами численности населения, обнародует точные демографические данные. Как отмечается в материале, последняя перепись производилась в 2020 году, а задержку с подсчётами американское правительство объясняет пандемией коронавируса.

Причина более медленного прироста населения по сравнению с прошедшими десятилетиями кроется в снизившейся рождаемости и идущей на спад иммиграции, считает корреспондент SRF. В итоге население США стареет, как и во многих других западных странах.

При этом примечательно, что внутри США более заметно увеличивается население южных штатов, в то время как численность населения в центральной и северной частях Америки растёт существенно медленнее. Соответственно всё дальше к югу, активно развивающемуся в демографическом плане, смещается и центр политического равновесия. Эта тенденция, начавшаяся ещё в минувшие десятилетия, со временем только набирает обороты, подчёркивает швейцарский телеканал SRF.