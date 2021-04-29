Daily Wire – в США рецидивист, отпущенный «прогрессивным» прокурором, убил младенца

В Сан-Франциско был убит семимесячный ребёнок; предполагаемый убийца ранее неоднократно совершал преступления, но был освобождён новым окружным прокурором Сан-Франциско, передаёт Daily Wire. Как отмечает радиоведущий Майкл Ноулз, в США сейчас модно выпускать на свободу преступников на основании абсурдных расовых теорий, но стране это явно не на пользу.

В Сан-Франциско погиб семимесячный ребёнок, из-за того что окружной прокурор отказался делать свою работу. Потому что сейчас принято говорить, что любое применение силы со стороны полиции — зло, так делать нельзя! Что преследовать преступников — это почему-то несправедливо. Потому что преступники не выбирали становиться преступниками! Это всё системная расистская несправедливость, патриархат, господство белых, токсичность… Виноваты все, кроме них самих.

Знаете, теперь мы, к счастью, живём в «культуре последствий», по выражению Левара Бёртона. И в этой «культуре последствий» все преступники могут гулять на свободе! Даже республиканцы поддерживают этот абсурд. Это был самый необдуманный поступок избирательного штаба Трампа… то есть администрации Трампа. По-моему, Трамп делал замечательные вещи, я большой фанат президента, теперь уже бывшего, но он уделял так много времени и сил тому, чтобы вызволять людей из тюрьмы. Зачем? Зачем нам это делать? С каких пор республиканцы стали партией вызволения преступников из тюрьмы?

Знаете, что происходит, когда вы выпускаете преступников из тюрьмы? Страдает больше людей. Чеса Будин — не знаю, как произносится его имя — радикальный окружной прокурор в Сан-Франциско, избранный не так давно. Чеса Будин со своей мягкой политикой позволил человеку, на счету которого много правонарушений, выйти из тюрьмы.

На него уже составляли протокол по поводу домашнего насилия. Но что вы, это же нечестно! Потому что непропорционально много мужчин из определённых сообществ становятся мишенями… Аргумент заключается в том, что афроамериканцы становятся мишенями системы уголовного правосудия. Хотя на самом деле мишенями становятся преступники. Если эти множества пересекаются, надо полагать, это просто совпадение. Это не основной мотив!

Хорошо, вы выпускаете парня на свободу на основании абсурдных расовых теорий. И что же происходит? Он убивает семимесячного ребёнка. Где последствия для этого человека? Ну, теперь он вернётся в тюрьму. Надеюсь. Наверное. Где ответственность? Где правосудие? Где крокодиловы слёзы со сцены «Оскара»? Как насчёт этого сострадательного, чудесного окружного прокурора, сторонника тюремной реформы?

Тюремная реформа в этой стране действительно нужна. Нам надо сажать в тюрьму больше преступников и на более длительные сроки. И последствия для них должны быть более суровыми. Не думаю, что, оглянувшись на последние полтора года, когда наша страна пылала, когда почти каждую ночь жгли города, кто-нибудь может сказать: «Знаете, что не так в нашей стране? У нас на улицах недостаточно преступников. Нам надо выпускать преступников из тюрем». Не думаю, что проблема в этом.



Дата выхода в эфир 27 апреля 2021 года.