 

Euronews – беженцев без прав будут решительнее высылать из Евросоюза

29.04.2021, 5:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Беженцев, не имеющих права оставаться в Евросоюзе, будут решительнее высылать оттуда, а пограничники получат дополнительные полномочия по выдворению нелегалов. Вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас признал недоработки в миграционной политике и отметил, что на данный момент две трети всех получивших ордер на высылку мигрантов по-прежнему остаются в ЕС, передаёт Euronews.

Многие из беженцев, которые пытаются остаться в Евросоюзе, не имеют на это права. Еврокомиссия впервые представила во вторник предложения о том, как с ними обращаться — и кого из них репатриировать. Вице-председатель Еврокомиссии из Греции признал недоработки в миграционной политике.

МАРГАРИТИС СХИНАС, вице-председатель Еврокомиссии: Не секрет, что Европейский союз пока не особо преуспел в возврате мигрантов. В 2019 году около полумиллиона человек получили ордер на возвращение — и только 142 тысячи были фактически возвращены. Это означает, что мы высылаем только треть из тех, кто должен нас покинуть.

Брюссель предлагает больше сотрудничать со странами-партнёрами по возвращению мигрантов на родину и намеревается назначить координатора этих усилий. Европейская служба пограничной и береговой охраны Frontex получит дополнительные полномочия по выдворению нелегалов. Но её и так обвиняют в «жёстком обращении» с ними. Возможность нарушения при этом прав человека беспокоит директора Европейского совета по делам беженцев и изгнанников.

КЭТРИН ВУЛЛАРД, директор Европейского совета по делам беженцев: Это происходит тогда, когда Frontex подвергается расследованию и проверке по поводу нарушений, которые она заметила или в которые была замешана. Поэтому очень рисковано наделять Frontex дополнительной ролью — особенно в третьих странах, где операции, как правило, довольно непрозрачны. Есть риск того, что Frontex будет проводить своего рода параллельную внешнюю политику. 

Правозащитники считают допустимым добровольное возвращение мигрантов в страны происхождения — оно обходится в среднем в 560 евро на человека. Еврокомиссия согласна с тем, что это более предпочтительный вариант, требующий меньше ресурсов, чем принудительный, — депортация одного мигранта, подчас под охраной, стоит 3414 евро.

Дата выхода в эфир 27 апреля 2021 года. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.02 / “Больного ребенка можно бросить”. В польской правящей партии прокомментировали запрет абортов

25.12 / Хуснуллин назвал опреснение воды в Крыму крайней мерой

30.09 / Рабочая группа Конгресса рекомендовала продлить договор СНВ-3

22.08 / Пандемия является напоминанием, что здоровье и экономика неразделимы – глава ВОЗ

25.11 / “Укрзалізниця” предложила компромиссный вариант в вопросе списания грузовых вагонов

11.12 / «Хороших вариантов не будет» — Washington Post рассказала, какой будет внешняя политика Байдена

16.10 / Государственные больницы Украины получили 150 аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

22.08 / В мире: Арестован шпион, который любил Россию

29.03 / Loboda позировала в прозрачном бюстгальтере

01.10 / США сократят число принимаемых беженцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика