 

У одиноких и социально изолированных мужчин повышен риск развития рака

29.04.2021, 5:14, Разное
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Рак – вторая по важности причина смерти во всем мире. Факторы его риска интенсивно изучают. Однако о влиянии психо-социальных факторов на его развитие известно мало.

Ранее ученые связывали одиночество и социальную изоляцию с такими факторами риска развития рака, как ожирение и курение. Рак чаще развивается у людей, на которых действую такие факторы, как стресс, депрессия и недостаток социальной поддержки. Жизнь без партнера связана с диагностированием рака на поздних стадиях.

В новой научной работе финские ученые фокусировались на связи риска рака с социальной изоляцией (объективным недостатком социальных контактов с другими людьми) и одиночеством (субъективным ощущением). Исследование было начато в 1980-х годах, в нем участвовали 2570 жителей Финляндии среднего возраста. За их здоровьем ученые наблюдали до настоящего времени, мониторируя данные историй болезни.

За время наблюдение рак развился примерно у 25% участников исследования, а 11% умерли от онкологических патологий.

Одиночество было связано с увеличением риска развития рака примерно на 10%. Эта связь сохранялась, независимо от социального положения, образа жизни, болезней сердца. Смертность от рака была выше у людей, которые в начале исследования не были женаты, были вдовцами или разведенными.

«Осведомленность о действии одиночества на здоровье постоянно растет. Поэтому важно изучить его в деталях, включая механизмы, которые ответственно за его патологическое влияние. Это позволит лучше справляться с вредными эффектами одиночества, а также найти мишени для профилактических вмешательств», – сказал профессор Сиири-Лииси Краав (Siiri-Liisi Kraav) из Университета Восточной Финляндии, соавтор нового исследования.



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