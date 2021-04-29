 

Выбрано место проведения финала второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства»

29.04.2021, 5:02, Новости дня
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Финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – пройдет с 8 по 10 июня в Нижнем Новгороде, в год 800-летия города.

Финалистами конкурса станут 200 человек, которые покажут лучшие результаты в региональных полуфиналах. В течение апреля-мая в регионах РФ проходят полуфиналы конкурса, в которых принимают участие более 800 лучших участников со всей страны. Всего запланировано шесть полуфиналов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Заключительные соревнования соберут 200 участников, показавших наилучшие результаты. То есть из полуфиналистов только каждый четвертый обеспечит себе выход в финал. А пройдет он в Нижнем Новгороде с 8 по 10 июня. Место финальных испытаний было выбрано не случайно, ведь в этом году город отмечает свое восьмисотлетие», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Для нас большая честь встречать профессионалов со всей России, которые формируют образ своих регионов и развивают индустрию гостеприимства. Финал конкурса «Мастер гостеприимства» станет прекрасным дополнением яркой событийной программы, приуроченной к юбилею нашего города. Уверен, что мы создадим по-настоящему праздничную атмосферу и достойно встретим финалистов конкурса», – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Среди нижегородских проектов, которые прошли в финал конкурса, – экологический семейный фестиваль «Окская тропа», студенческий лагерь для специалистов индустрии гостеприимства, приложение-агрегатор, объединяющее горнолыжные курорты России. Нижегородка Елена Богомолова стала победителем по результатам оценки профессиональных компетенций.

«В финале нам не просто предстоит определить настоящих «мастеров гостеприимства», но и самые актуальные проекты, которые помогут продвигать отечественную туриндустрию, гостиничное дело и ресторанный бизнес. Это особенно актуально сейчас, когда внутренний туризм активно развивается, наши соотечественники готовы открывать для себя новые маршруты и направления внутри России», – отметил Комиссаров.

«Для меня как главы муниципалитета подготовка к 800-летию – это не только приятные эмоции, но и жесткий график. В Нижнем Новгороде сейчас идут масштабные работы, которые без поддержки федерации мы сами не смогли бы реализовать», – добавил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Победители, которые будут определены в конце финального этапа конкурса, получат гранты на реализацию своих проектов, а также экспертную поддержку от учредителей номинаций соревнования. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».



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