 

Госдеп США снял с Турции вину за геноцид армян в Османской империи

29.04.2021, 5:02, Новости дня
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден не пытался возложить на Анкару вину за геноцид армян в Османской империи в начале XX века, Турция является критически важным союзником США и в НАТО, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Как отметил президент [США Джо Байден], стремление отмечать день поминовения призвано почтить [память] жертв [событий, произошедших в Османской империи в начале XX века], а не возложить [на кого-то] вину. И, конечно, в центре нашего внимания находились события последних дней Османской империи», – приводит слова Блинкена ТАСС.

Как отметил госсекретарь США, Байден изложил давно имеющиеся у него взгляды, когда от его имени Белый дом в минувшие выходные дни распространил заявление, в котором американский президент признал геноцид армян в начале XX века в Османской империи.

«Однако также важно отметить, что у президента [США Джо Байдена] состоялся [23 апреля] хороший [телефонный] разговор с президентом [Турции Тайипом] Эрдоганом. Знаю, что они с нетерпением ждут возможности встретиться. Есть много вопросов и сфер, по которым мы тесно работаем вместе. Турция является критически важным союзником Соединенных Штатов и в НАТО. Мы действуем как партнеры по многим общим региональным и глобальным интересам», – отметил руководитель внешнеполитического ведомства США.

«Мы будем продолжать добиваться [поддержания] прочных двусторонних отношений [с Турцией], включающих расширенные области сотрудничества, а также эффективного управления [теми сферами], в которых между нами имеются разногласия. И, как между большинством стран, между нами есть противоречия», – подчеркнул Блинкен.

Накануне перед штабом командования сухопутных войск ОВС НАТО в турецком Измире прошел митинг против признания Байденом геноцида армян. Участники акции потребовали признать Крым российским и закрыть авиабазу Инджирлик для американских военных.

В понедельник генсек турецкой партии «Родина» на митинге перед посольством США призвал признать Крым российским, установить контроль над военными базами Инджирлик и Кюреджик, а американские войска в течение 15 дней вернуть в США. В Пентагоне сочли, что решение Байдена не должно отразиться на отношениях с Турцией в военной сфере.

Напомним, в прошлую субботу президент США Джо Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами и предупредила Вашингтон о последствиях. Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена, а президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили позицию Вашингтона.

В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.



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