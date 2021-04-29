Белорусские заговорщики собирались создать революционный комитет

Обвиняемые в подготовке государственного переворота в Белоруссии и покушении на президента республики Александра Лукашенко рассказали в фильме «Убить президента» на телеканале ОНТ о намерении создать Революционный комитет Белоруссии (РКБ) и его силовое крыло – Белорусскую повстанческую армию.

«Предлагаем всем командирам воинских частей перейти на строну народа. А для распознавания «свой – чужой» силовикам, перешедшим на строну народа, иметь БЧБ-флаг, а на предплечье – белую повязку, через своих радикалов на местах мы берем под контроль местные органы власти и правительственный квартал в Минске, где объявляем о создании Революционного комитета Белоруссии», – следует из продемонстрированной в фильме переписки обвиняемого адвоката Юрия Зенковича с ранее задержанным главой террористической группы Николаем Автуховичем, передает ТАСС.

Из этой же переписки следует, что первым документом РКБ должно было стать постановление об освобождении всех политических заключенных. Члены РКБ должны были организовать поход к СИЗО в Минске, Жодино и Барановичах для освобождения политзаключенных, а в случае оказания администрацией тюрем сопротивления – подорвать стены и провести штурм. «После освобождения всех соратников по революции, мы их вооружаем и создаем силовое крыло РКБ – Белорусскую повстанческую армия», – следует из продемонстрированной переписки Зенковича с Автуховичем.

Ранее обвиняемый в заговоре о захвате власти в Белоруссии адвокат Юрий Зенкович в ходе допроса признался, что контактировал в США с представителями ФБР и ЦРУ. В Белоруссии также нашли связь советника президента США Джо Байдена – Майкла Карпентера – с подготовкой госпереворота и покушения на Лукашенко.

В минувшее воскресенье обвиняемые в подготовке госпереворота в Белоруссии признали вину в попытке покушения на Лукашенко. Днем ранее Лукашенко раскрыл сценарии готовившегося переворота. В прошлую среду четырем задержанным предъявили обвинения в подготовке госпереворота. На этом фоне США отказались вести дела с Белоруссией.

Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала двух человек, готовивших военный переворот и устранение президента Белоруссии, планировавших разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил в готовившемся покушении спецслужбы США.

По словам Лукашенко, президент РФ Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти.