Мнение: Остановка соглашения

Судан объявил о приостановке соглашения с Россией о военно-техническом сотрудничестве, заключенном с "прежним режимом". Блумберг при этом сообщает о том, что принято решение о прекращении размещения любых новых военных контингентов (включая и ротацию), что практически означает недвусмысленный намек и на вывод размещенных военных.

Формально приостановка связана с необходимостью ратификации соглашения парламентом. Фактически же это означает сворачивание отношений, причем по всей видимости, эти шаги согласованы с Турцией, а возможно, и с США.

Турки молча проглотили запрет на туристическое сообщение, однако можно с уверенностью сказать, что их ответ будет гораздо серьезнее, чем "помидорная война". Родовая травма кремлевских – они принимают сиюминутные решения, пытаясь выиграть в тактике, но при этом однозначно проваливаются в стратегии.

Пока Судан взял паузу – видимо, для того, чтобы Кремль осознал, где именно он был неправ. Если же до него не дойдет, то будут доносить уже иначе.

ПС. Сообщается, что Судан будет размещать вместо российской базы американскую.

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