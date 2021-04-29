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29.04.2021, 4:38, Разное
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Эпопея с защитой шихана Куштау завершена. От разработки нового месторождения выиграют все. Нужно ли было для этого бить людей?

Активисты, защищающие шихан Куштау. Август 2020 года. Фото: Вадим Брайдов / ТАСС

Власти Башкирии заявили, что нашли новый источник известняка для нужд «Башкирской содовой компании». Им станет Худолазское месторождение, находящееся на юго-востоке республики, в депрессивном районе возле Сибая.

«Здесь запланирован масштабный проект. Цель — дать возможность «БСК» получить сырьевую базу, достаточную на 40–50 лет. При этом у нас задача — создать новое производство Зауралья», — сказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

Спустя год после жестоких избиений активистов, боровшихся с уничтожением в интересах содовой промышленности шихана Куштау, власти заговорили словами этих активистов.

И приняли именно то решение, которое под дубинками и слезоточивым газом им протягивала общественность.

В августе прошлого года, в перерывах между битвами на шихане, завкафедрой геологии и полезных ископаемых БашГУ Исхак Фархутдинов говорил мне: «Вся республика — сплошной известняк, не надо трогать горы, посмотрите на Худолазское месторождение: там уже разрабатывали карьер, к нему даже есть железная дорога». То же самое говорил и другой защитник Куштау, доктор химических наук Марс Сафаров.

Мнение научного сообщества чиновников не волновало: все они, вплоть до главы республики Радия Хабирова, защищали интересы содовой компании. А она — требовала уничтожить шихан, отказываясь от альтернатив по экономическим соображениям. Сейчас уже всем известно: не хотела терять 10–12 млрд рублей ежегодной чистой прибыли, которую теперь уже бывшие бенефициары спускали на восстановление двух шато и разбивку сотен гектаров виноградников во Франции.

Прислушаться к ученым и активистам башкирских чиновников заставил президент, который, опираясь на данные, опубликованные «Новой газетой», публично отчитал собственников «БСК» за вывод денег в офшоры.

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Жители Башкирии отстояли шихан Куштау, вступив в схватку с олигархами, чиновниками и силовиками. И доказали, что только они — хозяева своей земли.

От разработки Худолазского месторождения выиграют все, и дело не только в сохранении уникальных шиханов, возраст которых составляет порядка 300 млн лет. Башкирскому Зауралью, где находится новое месторождение, крайне необходимо выбираться из депрессии: Сибайский карьер — богатейшее месторождение медно-цинковых руд — законсервировали еще в 2003 году, с тех пор север республики страдает от безработицы и оттока населения. «Для Сибая в некотором смысле это вторая жизнь. Потому что такой объем известняка здесь не производился, и с такой регулярностью такого потребителя не было. Это потребует модернизации и сибайской железнодорожной станции, это потребует больших инвестиций в известняковый карьер и дробильное отделение. Мы видим здесь для Сибая очень большой шанс развития», — пояснил премьер Башкирии Андрей Назаров.

Жаль только, что чтобы увидеть этот «большой шанс», властям Башкирии пришлось три недели руками титушек, ОМОНа, а иногда и своими собственными (как в случае с главой Ишимбайского района Абдрахмановым) избивать жителей республики. Достаточно было просто их услышать.

Иван Жилин

Источник: Новая газета



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