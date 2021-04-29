Мнение: Последний выстрел ФБК

Только и слышу отовсюду, как преследуют ФБК, организацию Навального, оставшуюся без Навального. Прокуратура какое-то дело возбудила, требуют признать их “экстремистской организацией” (черт его знает, что вообще они под этим подразумевают)… Я уж думал, что всё – накрыли ФБК. Но нет! Встречаю упоминание, что они выпустили новое расследование – на этот раз с разоблачением “журналистов RussiaToday”. Полез искать – и впрямь! Жив курилка!

Пикантно уже то, что одна из ведущих шоу – пресловутая Мария Певчих, из которой те же “специалисты RT” уже полгода лепят практически Мату Хари 21 века. Мария прекрасно смотрится – на вид мила и опасна, все как я люблю.

Ну и что могу сказать? Как обычно у всех навальновских материалов – все сделано очень симпатично, как-то даже, я бы сказал, по-домашнему. Даже по-доброму. Взяли очень удачный тон: без злобы, без ненависти, без истерики – они как будто даже просто мягко упрекают персонажей очередного расследования – ну что ж вы так… Ну как же так у вас всё опять неприлично…

Высокий класс! Нет, что ни говори – а почти все видео Навального (и даже, как видим, без него самого) очень талантливо сняты.

Посмотрел с удовольствием. Тем более, что удалось поближе рассмотреть ряд знакомых больше письменно персонажей: Лесю Рябцеву (бывшую любовницу Венедиктова), “Ортегу”-Яковлева (бывшего нацбола), Максима Кононенко (бывшего рок-обозревателя “мистера Паркера”) – последние двое меня оба забанили на ФБ. Забавные ребята! Продемонстрировали даже такую экзотику, как сын (!) Михаила Леонтьева (бывшего обозревателя Первого канала). И сына тоже пристроили на RT типа журналистом! Впечатлил “боевой гей” Красовский, бывший пресс-секретарь Прохорова: Красовский на службе Маргариты Симоньян что-то совсем озверел, рвется топить врагов путинского режима в Мойке… Нужны ли нам до такой степени агрессивные сторонники однополой любви? Сомневаюсь.

Жалко, что там “посчитали” и Катю Винокурову (в самом конце). Катерину я знаю лично – она в беззаботные “нулевые” ходила одно время на мои “чаепития Бесплатной партии”, обсуждала борьбу с режимом – но теперь, как видим, тоже прибилась к RT. Эх…

Но, с другой стороны – а куда им всем прибиваться? Марии Певчих хорошо – она в Лондоне живет. И Албуров там же. А если в Москве, и в фунтах никто не платит, то что делать? Или на RT, или в никуда. Так что я всех этих артишников одобрить не могу, но в душе им немного сочувствую. Мог бы я погордиться, что сам чист и грязные сребренники от Симонянихи не взял – но, с другой стороны, мне их никто и не предлагал, поэтому морального права их осуждать у меня нет.

Вопрос остается один: почему на ФБК настолько ХОРОШО делают видосы? Я бы сказал – в высшей степени талантливо и профессионально?

Неужели им еще больше платят? Или дело тут вообще не в деньгах…