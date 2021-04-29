В мире: Зеленский подставил Ватикан своей идеей переговоров с Россией

Неожиданное предложение по поводу возможной встречи с Владимиром Путиным выдвинул президент Украины – с его слов, площадкой для переговоров мог бы стать Ватикан. Откуда у Владимира Зеленского возникла такая идея, каков опыт Ватикана с точки зрения проведения посреднических миссий – и почему вряд ли там поддержат предложение украинского лидера?

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica назвал Ватикан «наиболее оптимальным местом» для встречи с Владимиром Путиным. В Кремле уже ответили, что никаких официальных обращений по этому поводу не получали. Также недоуменно отреагировали и в Святом престоле.

Источники в Ватикане сообщили информационным агентствам, что для них это было неожиданностью. «Президент Украины Владимир Зеленский не согласовывал с Ватиканом свое предложение», – сказал собеседник агентства ТАСС, близкий к дипломатическим кругам города-государства. Он также напомнил о посреднической роли Святого престола в урегулировании конфликтов.

Зеленский в своем интервью итальянским СМИ пространно рассказал о посреднической роли Ватикана в истории, о «безусловном моральном авторитете» Святого престола, у которого нет «никаких военно-политических или экономических интересов» – и потому, с его слов, город-государство идеально подходит для встречи с российским лидером. Понятно, что тут более важна повестка дня такой встречи, а не место ее проведения. А именно по предлагаемым к обсуждению вопросам и нет принципиальной договоренности. Вопросы мира или войны должны обсуждаться внутри Украины, между Киевом с одной стороны и Донецком и Луганском – с другой, на основе Минских соглашений. И неважно, какой посредник для этого может быть выбран. Но это не предмет диалога Киева с Москвой.

Возможно, что Зеленский высказал эту неожиданную для всех идею чисто ситуативно, в значительной мере случайно. Итальянский журналист сам первый спросил, не может ли быть Рим или Ватикан местом встречи с Владимиром Путиным. В ответ на этот вопрос украинский президент и стал развивать мысль о моральном авторитете и исторической посреднической миссии Ватикана. Можно предположить, что если бы он давал интервью условным израильским журналистам, то в качестве места встречи Зеленский назвал бы Иерусалим. А что, тоже нормальная идея с точки зрения «морального авторитета».

В ХХ веке у Святого престола, как глобального посредника и «голубя мира», не задалось. К папе Пию XII, чей понтификат пришелся на Вторую Мировую войну, очень много вопросов, хотя в курии есть группа историков, оправдывающих заигрывание с Гитлером и Муссолини.

В последние десятилетия Ватикан старался избегать посредничества в светских конфликтах любого рода, а когда оказывался в них втянут помимо своей воли, получалось не слишком удачно. Например, робкая попытка посредничества между Мадридом и Барселоной на пике противостояния испанского центра и Каталонии закончилась тем, что испанский посол в Ватикане в грубой форме потребовал от Святого престола не вмешиваться куда не просят.

Кроме того, Конгрегация веры (бывшая инквизиция) до сих пор разбирается с католическими иерархами Испании, которые переругались между собой. Четыреста каталонских священников поддержали референдум о независимости Каталонии и обратились к папе Франциску за защитой. В ответ епископ Кордовы Деметрио Фернандес Гонсалес заявил, что «отечество в опасности», и благословил испанскую полицию подавить мятеж сепаратистов. Тут уже не до посредничества в качестве «морального авторитета». Лицо бы сохранить.

Столь же неудачно закончилась и попытка посредничества во внутреннем конфликте в Венесуэле. При этом нынешний госсекретарь Ватикана, отвечающий за внешнюю политику Святого престола, кардинал Пьетро Паролин еще при живом Уго Чавесе был папским нунцием в Каракасе и хорошо знаком с тамошней атмосферой. До сих пор не урегулирован весь комплекс проблем между Ватиканом и Израилем – и конца-края этому не видно.

Кардиналу Паролину удавалось успешно решать вопросы только взаимоотношений собственно Ватикана с внешним миром. Ему удалось восстановить дипломатические отношения с Вьетнамом, он ездил в Северную Корею, участвовал в конференциях по Ближнему Востоку. Именно он участвовал в подготовке визита Владимира Путина в Ватикан в 2019 году, а до этого вел в Москве переговоры с патриархом Кириллом и главой МИД РФ Сергеем Лавровым «по широкому кругу вопросов». Но прийти к соглашению по вопросу возможного визита в Россию папы ему не удалось. Неудачной была и попытка посредничества между РПЦ и украинскими раскольниками.

Из последнего в работе кардинала Паролина был только срочный визит в Минск, но не с «посреднической миссией», а с целью загладить инцидент с архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, который поддержал уличные протесты, находясь при этом в Польше. Белорусское правительство закрыло архиепископу въезд в страну, обвинив его в сокрытии гражданства других государств, и аннулировало его белорусский паспорт. В Минск кардинал Паролин направил апостольского нунция в Великобритании Клаудио Гуджеротти, который привез Лукашенко специальное письмо с просьбой «найти выход из ситуации». В конце концов стороны договорились – и в декабре прошлого года архиепископ Кондрусевич вернулся в Минск как раз к Рождеству.

И нет ничего удивительного в том, что Святой престол не хотел бы вмешиваться в светские конфликты. Тем более, что Ватикан не любит, когда его во что-то втягивают, помимо его собственной воли. Так что, инициатива Зеленского изначально была не продумана и, повторимся, напоминает экспромт. Другой вопрос, какова бы могла быть реальная площадка для подобных переговоров, если на секунду забыть о совершенно разном понимании сторонами повестки и целей этой встречи.

Есть, конечно, традиционно нейтральные площадки, которые исторически часто использовались для «сложных» встреч. Женева, Хельсинки, Вена, Рейкьявик. Однако это слишком уж привычные и трудно осуществимые в нынешних условиях позиции. Кроме того, коронавирус сильно ограничивает возможные передвижения по Европе крупных правительственных делегаций.

Нестандартным вариантом могли бы стать Белград или Афины. Если продолжать линию с «моральными авторитетами», то и сербский патриарх Порфирий, и предстоятель Элладской церкви Иероним II вполне могли бы взять на себя посредническую функцию, если вообще есть нужда в такого рода посредничестве. Это православные страны и народы, у которых к тому же нет сейчас каких-то откровенных конфликтов с Киевом даже на фоне церковного раскола. И их традиционно дружеские (или как минимум нейтральные) отношения с Россией никто не отменял.

Получается, не нужно вмешивать «в спор славян между собою» третью силу в качестве сомнительного «морального авторитета». Тем более, что этот авторитет сам не очень хочет во что-либо вмешиваться.

Других реальных вариантов, к сожалению, не просматривается. Горбачёв с Бушем встречались у Мальты на кораблях, стоявших на внешнем рейде в Средиземном море в шторм и качку («саммит морской болезни»). Сам саммит проходил на советском круизном лайнере «Максим Горький», а американский президент жил на ракетном крейсере «Белкнап». В самой этой встрече была масса специально подобранного символизма – и готовился саммит долго. Но сейчас беда не только в том, что у Украины нет адекватного корабля. У нее их вообще нет. Уже появились шуточки про плот, на котором посредине Немана договаривались Александр I и Наполеон Бонапарт, а специальные люди отталкивали плот на середину реки, чтобы он не пристал бы к какому-нибудь берегу. Это не наш случай. Как и бессмысленно было бы подгонять к российско-украинской границе специальные поезда и беседовать в вагоне на нейтральной полосе.

Более того, нет никакой нужды изобретать дополнительные «моральные авторитеты» и специальных посредников. Президент Зеленский не может и не хочет менять свою стратегическую позицию по повестке дня таких переговоров. Следовательно, все рассуждения о месте и времени (хоть Ватикан, хоть Парамарибо) выглядят только отвлечением внимания общественности. Если долго говорить о Ватикане, как о возможном месте встречи, когда и сам Святой престол ни сном ни духом, то можно постепенно забыть о том, ради чего и о чем может быть такая встреча.

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