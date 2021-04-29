 

Сочинских «зазывал» начнут штрафовать

29.04.2021, 4:08, Новости дня
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В Краснодарском крае ввели штраф в размере 5 тыс. рублей в отношении «зазывал», которые навязывают свои услуги, сообщили в Законодательном собрании региона.

В период курортного сезона в Краснодарском крае активизируются граждане, навязывающие отдыхающим свои услуги, такие как фото с дикими животными, гадание, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

«Депутаты внесли изменения в статьи 2.3 и 12.2 закона Краснодарского края «Об административных правонарушениях». Изменениями предлагается установить административную ответственность за приставание к гражданам в общественных местах, выражающееся в навязчивых действиях гражданина, осуществляемых в отношении других граждан против их воли, в целях склонения их к купле-продаже, обмену или приобретению вещей иным способом, навязывания иных услуг в общественных местах. Эти действия влекут за собой наложение административного штрафа в размере 5 тыс. рублей», – пояснили в пресс-службе.

Спикер ЗСО Юрий Бурлачко отметил, что навязывание услуг снижает качество отдыха. «Навязчивые приставания к отдыхающим с предложением своих услуг не способствуют реализации концепции развития наших курортов. Приехавший на курорт человек сам должен решать, где и как ему отдыхать, на какую экскурсию пойти», – сказал он.

В 2020 году общий турпоток в регионе составил 12 млн человек, это меньше, чем в 2019 году почти на 5 млн человек.



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