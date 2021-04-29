 

Президент Молдовы Майя Санду распустила парламент

29.04.2021, 3:44, Разное
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…и назначила дату новых выборов.

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о роспуске парламента, передает «Интерфакс».

Санду объявила о проведении новых парламентских выборов 11 июля.

«Мы должны как можно скорее избавиться от этого коррумпированного парламента, депутаты которого отстаивают серые схемы и воруют у граждан. Теперь выбор за вами, уважаемые сограждане», — пояснила она журналистам.

Санду заявила, что правительство должно выделить деньги на избирательную кампанию, а Центральной избирательной комиссии необходимо обеспечить условия для проведения корректных и свободных выборов.

Ранее Конституционный суд Молдовы признал незаконным решение парламента о введении в стране чрезвычайного положения с 1 апреля по 30 мая из-за пандемии коронавируса. Запрос об отмене решения направили независимый депутат Октавиан Цыку и депутаты партии «Действие и солидарность» Сергей Литвиненко и Вероника Рошка.

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Источник: Новая газета



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