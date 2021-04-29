Мнение: Убить Лукашенко. Как готовили захват власти в Белоруссии

Белорусское ТВ начало публиковать признательные показания участников заговора, которые ставили своей целью захват власти и убийство Лукашенко.

Гражданин США Зенкович признал себя техническим организатором заговора. Подельники также признали себя виноваными.

Заговорщики были связаны с американскими спецслужбами и получали финансирование из-за рубежа.

Вторая часть. О том, кого заговорщики планировали арестовать или убить.

Кстати, обратил внимание, начальника консульского отдела посольства США в Белоруссии, который контактировал с Зенковичем, зовут Николас Хелтцель https://by.usembassy.gov/embassy/minsk/key-officers/. А ранее КГБ Белоруссии прозрачно намекал, что организацией переворота занимался советник Байдена Майкл Карпентер.

Уж не диалог ли Хелтцеля с Карпентером КГБ Белоруссии показал под вывеской "диалог Ника и Майка"?

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