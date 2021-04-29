Братья умершей от неверного диагноза пациентки отсудили у больницы на Урале 400 тыс. рублей

Братья умершей от неверного диагноза 29-летней Екатерины Ямщиковой в Первоуральске взыскали с больницы по 200 тыс. рублей, женщина скончалась из-за того, что у нее не заметили аппендицит.

«Алапаевский городской суд удовлетворил исковые требования двух старших братьев Ямщиковой к больнице Первоуральска. Родители, муж и два ребенка уже взыскали 2,1 млн рублей, сейчас компенсация коснулась братьев женщины. Они подавали отдельный иск», – сообщила E1.ru представитель пострадавших в суде Юлия Федотова.

Трагедия произошла в марте 2019 года, Екатерина поступила в больницу с острым аппендицитом, который не смогла распознать дежурный хирург Татьяна Барвиюк.

Федотова отмечала, что врач за шесть часов с момента поступления пациентки должна была провести лапароскопию, но не провела эту процедуру. После того, как врачи поняли, в чем дело, состояние Екатерины ухудшилось, и она умерла.

В 2013 году жительница Уфы отсудила у роддома 1 млн рублей за врачебную ошибку. Суд установил, что врачи учреждения своевременно не провели операцию кесарева сечения роженице, неоднократно жаловавшейся на сильные боли в области живота.