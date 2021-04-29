 

Самолет с медоборудованием и лекарствами из РФ приземлился в Индии

29.04.2021, 3:14, Новости дня
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Самолет Ил-76 МЧС РФ с грузом медицинского оборудования для помощи Индии в борьбе с коронавирусом прибыл в Нью-Дели, вскоре ожидается еще один борт, сообщил представитель российского посольства в Индии Дмитрий Солодов.

«Самолет приземлился. Будет еще один борт. Его ждем через несколько часов», – приводит слова российского дипломата ТАСС.

Накануне президент РФ Владимир Путин пообещал премьер-министру Индии Нарендре Моди поставить экстренную гуманитарную помощь в связи с ухудшением ситуации в Индии с коронавирусом. В Кремле также сообщили, что по линии РФПИ достигнута договоренность с индийскими компаниями о производстве до 850 млн доз «Спутника V».

В тот же день РФ отправила в Индию два самолета с экстренной гуманитарной помощью. В Кремле отмечали, что двумя рейсами МЧС РФ в Индию будет доставлено более 22 тонн грузов, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

В минувшее воскресенье Моди заявил о потрясшем Индию «коронавирусном шторме». В минувшую пятницу РФ предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир. Кроме того, 12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины «Спутник V». По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.

Ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. При этом ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител.

Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов.



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