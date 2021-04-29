Мнение: Обострение конкуренции в Судане

Судан приостановил решение https://vz.ru/news/2021/4/28/1097033.html о создании российской военно-морской базы в Судане "до утверждения местным парламентом".

«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота Российской Федерации на территории Республики Судан».

– Распоряжение Президента Российской Федерации от 16.11.2020 № 279-рп «О подписании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота Российской Федерации на территории Республики Судан».

Думаю, ни для кого не являются секретом планы России по строительству пункта МТО в далеком Судане. Затея, безусловно, красивая – возможность иметь небольшую заграничную базу в Красном море, которая прекрасно дополняла бы наше сирийское «приобретение» в водах Средиземного…

Стратегическое местоположение. Военное присутствие в Северной Африке. Оперативные возможности в одной из самых загруженных транспортных артерий мирового океана.

Блестящие планы, которые, кажется, находятся на грани фола.

В представлении обывателя Африка – это какое-то далекое безынтересное всему миру место из пустынь, душных джунглей, мириадов насекомых и голодных местных жителей, которые ниспослали себе кару небесную за отказ от колониального существования. Подобный взгляд, конечно, может иметь место быть, но он абсолютно далек от реального положения дел.

В реальности Африка буквально раздираема чужими стратегическими интересами.

Можно было бы бесконечно долго говорить о Китае, Франции, Турции, Великобритании и прочих игроках на данном поле, однако для нас в текущий момент времени важен только один – Соединенные Штаты Америки.

К несчастью для России, так уж получилось, что США не хотят видеть российскую базу в Красном море. А помимо этого, нуждаются в развертывании нового операционного центра на африканском континенте. Любое действие Москвы во внешней политике всегда встречает жесткое противодействие, и Судан не стал исключением.

Экономические рычаги

В сентябре 2020 года появились первые официальные заявления о российском пункте МТО. В ноябре президент подписал распоряжение. А уже в декабре американские военные и дипломаты начали «вторжение в Судан» – и, надо признаться, весьма эффективно.

Начать стоит с того, что с 1993 года Судан находился в американском списке государств, спонсирующих терроризм: правительство страны обвинялось в причастности к терактам в посольствах США в Кении и Танзании в 1998 году, а также приписывалась поддержка ливанской «Хезболлы» (запрещена в РФ – NB! – Тут автор выдает свои фантазии за реальность

) и палестинской группировки «Исламский джихад» (запрещена в РФ).

Отношения начали меняться после свержения президента Омара аль-Башира в апреле 2019 года. Новое правительство отказалось от проводимой предыдущим лидером политики и взяло курс на улучшение отношений с Вашингтоном: Судан согласился выплатить 335 миллионов долларов родственникам жертв терактов 1998 года, и в декабре 2020 года (вот так совпадение!) Белый дом исключил страну из списка государств-спонсоров терроризма.

Это, увы, был лишь первый шаг американцев – первый, но далеко не единственный.

Далее события начинают разворачиваться все стремительнее – в Судан прибывает специальный посланник Дональд Бут. Дипломат выражает свою поддержку действующему переходному правительству, а на последовавших переговорах с премьер-министром Абдаллой Хамдоком соглашается предоставить стране промежуточный кредит – именно с его помощью Судан погасил свою задолженность перед Всемирным банком.

Впоследствии Абдалла Хамдок организует публичное выступление, на котором поблагодарит Соединенные Штаты Америки.

Затем происходит новая встреча спецпосланника Дональда Бута с высокопоставленным лицом суданского руководства – на этот раз с министром финансов и экономического планирования Габриэлем Ибрагимом.

В данном случае речь зашла о куда более серьезных вещах, нежели простом выражении поддержки: суданский министр запросил помощь США в «формировании инвестиционного климата» страны, а затем они обсудили экономические требования для организации работы американских и европейских банков в Судане.



Заместитель командующего AFRICOM по военно-гражданскому сотрудничеству Эндрю Янг в ходе первого визита в Судан. Источник фото: africom.mil

Грубо говоря, Дональд Бут договаривался об организации условий работы крупного западного капитала. Начало процесса при таком развитии событий, как легко понять, не за горами – старт уже произошел.

Так, 3 апреля делегация Всемирного банка прибыла в Хартум с целью выделения правительству Судана двух миллиардов долларов, большая часть которых пойдет на сельское хозяйство – и, что естественно, данные денежные средства будут выделяться также и при участии американских инвесторов.

Дополнительную поддержку американской дипломатии обеспечила и турецкая сторона – та самая, с которой США якобы пребывают в состоянии страшной ссоры. Посол Турции в Хартуме Ирфан Назироглу 30 марта выступил с заявлением о том, что в 2020 году экспорт из Судана в Турцию увеличился на 28 %, достигнув 105 млн долларов. И, по его словам, у правительств есть план по росту объема внешней торговли между двумя странами.

Таким образом, США и их союзники формируют устойчивые экономические связи с разоренным последствиями гражданской войны Суданом – страной, которая чрезвычайно сильно нуждается в притоке финансов, инвестиций и в хороших отношениях с крупными игроками, в число которых, вне сомнения, входят Соединенные Штаты.

«Судан выражает свои надежды на развитие экономических отношений с Турцией. Наша страна может извлечь огромную пользу от сотрудничества с Анкарой, которая поможет нам развивать свою экономику, тем самым способствуя увеличению торговых связей».

– министр торговли Судана Али Гедо.

Военно-политические рычаги

В конце 2020 года от информационного агентства Sky News Arabia появились данные о начале переговоров между Вашингтоном и Хартумом, посвященных проекту соглашения в области обороны и безопасности.

В нем упоминалась возможность размещения американских войск на суданских военных объектах и… строительства военно-морской базы Африканского командования США (AFRICOM) в районе Акик-Кабир, который находится на границе с Эритреей.

Обратите, пожалуйста, внимание на даты – в ноябре 2020 года Россия и Судан подписывают соглашение, а уже в декабре Штаты вычеркивают страну из списка государств-спонсоров терроризма и начинают переговоры о размещении своих военных.

Подобная реакция как минимум заслуживает именоваться «оперативной».

В следующем месяце, в конце января 2021 года, состоялся официальный визит в Судан заместителя командующего AFRICOM по военно-гражданскому сотрудничеству Эндрю Янга и начальника управления флотской разведки контр-адмирала Хайди Берг. Встречались они с уже упомянутым премьер-министром Абдуллой Хамдоком, министром обороны Ясином Ибрагимом и начальником генерального штаба Мохаммедом Османом Эль-Хусейном.



Контр-адмирал ВМС США Хайди Берг и генерал-майор армии Судана Осман Сирадж. Источник фото: africom.mil

Официально тема переговоров была посвящена взаимодействию вооруженных сил Судана и США в области обмена оперативной информацией и координации действий.

Чуть позже официальный представитель AFRICOM полковник Кристофер Карнс заявил, что США готовы помочь в подготовке суданских вооруженных сил, а также военных чиновников и служащих силовых структур.

«Это новое начало и старт обновленных отношений между США и Суданом. Это путешествие, которое мы хотим совершить вместе, дабы углубить и расширить наши взаимоотношения».

– заместитель командующего AFRICOM по военно-гражданскому сотрудничеству Эндрю Янг.

Местные СМИ утверждали, что во время январского визита делегации AFRICOM одной из тем обсуждения был отказ от размещения российского объекта. Информационная служба Африканского командования США, в свою очередь, пикантно обошла данную тему стороной и никак об этом не распространялась.

Еще месяц спустя случилось другое знаменательное событие – 24 февраля американское быстроходное транспортно-десантное судно USNS «Carson City» вошло в Порт-Судан.



USNS «Carson City» в ходе визита в Порт-Судан. Источник фото: africom.mil

Впервые за долгие десятилетия корабль ВМС США вошел в суданский порт. И заместитель командующего AFRICOM не замедлил назвать происходящее не иначе как фундаментальными изменениями в отношениях между Хартумом и Вашингтоном. По мнению Эндрю Янга, подобное стало возможным только благодаря усилиям нового правительства страны, которое взяло курс на уход от кровавого наследия диктатора Омара аль-Башира.

Чем по-настоящему примечателен визит USNS «Carson City», так это тем, что он прибыл в Порт-Судан за три дня до захода российского фрегата «Адмирал Григорович».

Чрезвычайно прозаичный намек, не так ли?

На этом «корабельная пикировка» не окончилась – 1 марта 2021 года страну посетил эсминец USS «Winston S. Churchill». На его встрече присутствовал солидный «личный состав»: командующий суданских ВМС, временный поверенный в делах США в Хартуме и американский военный атташе.



USS «Winston S. Churchill» входит в Порт-Судан. Источник фото: africom.mil

На данный момент это лишь официально известные визиты и подтвержденные СМИ этапы деятельности AFRICOM. Стоит только догадываться, сколько американских военных специалистов, чиновников, дипломатов и агентов спецслужб находятся в Судане неофициально прямо сейчас.

Зачем США нужен Судан?

Помимо такой прозаичной цели, как лишение Российской Федерации пункта МТО и купирования каких-либо военных возможностей нашей страны в Северной Африке, Америка преследует ряд иных, не менее важных целей.

Откровенно говоря, в бедном и разоренном Судане лежит прекрасная возможность подрыва экономических, политических и военных интересов всех противников США.

Во-первых, до 2020 года Судан был перевалочной базой Ирана – через страну шел поток вооружений, которые Тегеран поставлял террористическим группировкам «Хезболла» (запрещена в РФ – тут автор снова выдает свои фантазии за реальность) и «Исламский джихад» (запрещена в РФ). Уже сейчас американцы могут запретить заход абсолютно любых кораблей Исламской Республики, полностью уничтожив канал поставок.

Во-вторых, в Судане имеются разведанные запасы урана в размере 1,5 миллиона тонн. Это – прямой удар по интересам Пекина. В 2019 году суданское правительство заключило соглашение с Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC), которое вскоре может оказаться под угрозой.

В-третьих, Америка нуждается в новом оперативном центре на африканском континенте – AFRICOM имеет лишь ряд небольших военных объектов, которых явно недостаточно в текущих условиях роста китайского военного присутствия.

В-четвертых, есть важный экономический фактор – США могут стать эксклюзивным поставщиком целого ряда жизненно важной для Судана продукции: оружия, медицинских и информационных технологий, строительной техники и т.д. Помимо прочего, страна входит в тройку африканских лидеров по добыче золота, что, безусловно, тоже может стать благотворным фактором для выгодного сотрудничества.

Пока что, безусловно, рано делать далекоидущие выводы о возможном отказе Хартума от развертывания российского пункта МТО – но стоит держать во внимании факт того, что такой вариант развития событий тоже возможен.

Прочитанный вами материал, помимо прочего, можно рассматривать в качестве примера воздействия «мягкой силы». На примере Судана американцы чрезвычайно хорошо демонстрируют эффективную работу дипломатов и военных советников, практически на глазах формируя рычаги экономического и политического влияния в стране, которую еще совсем недавно формально считали враждебной.

https://topwar.ru/182418-zhelannyj-sudan-novaja-tochka-protivostojanija-rossii-i-ssha.html – цинк

Настоящая классика Холодной войны – обострение конкуренции в третьих странах и борьба за влияние на них. Все это уже было, происходит сейчас и будет происходить далее, не только в Судане. Специально для тех, кто не верил, что времена Холодной войны вернулись.

В самом Судане, помимо проекта перспективной военно-морской базы в Порт-Судане, уже давненько действует перевалочная база ЧВК, немаловажная для операций в ЦАР. и сохраняются тесные отношения с местными военными.

Так что борьба за влияние в Судане, к которой подключится и Китай, наверняка будет жаркой.

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