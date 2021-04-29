Суд отправил под стражу подростка, подозреваемого в убийстве родителей и брата в Киеве

В среду с подозреваемым провели следственный эксперимент, он сообщил, что якобы до последнего не хотел убивать младшего брата.

Максимец отметила, что в рамках расследования будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза, чтобы установить психическое состояние подростка.

“Несомненно, рано утверждать, что установлены все обстоятельства этого страшного события. Необходимо дождаться выводов экспертов, проверить показания юноши, допросить всех свидетелей”, – подчеркнула представитель прокуратуры.

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Контекст:Полицейские 26 апреля обнаружили тела женщины, мужчины и их восьмилетнего сына с ножевыми ранениями в одной из квартир на улице Ревуцкого в Киеве. Все трое были местными жителями.

В убийстве родителей и брата признался 16-летний подросток. Он объяснил свои действия “неприязненными отношениями в семье из-за постоянных ссор и личным негативным отношением к родным”.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает тюремный срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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