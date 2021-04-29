 

Суд отправил под стражу подростка, подозреваемого в убийстве родителей и брата в Киеве

29.04.2021, 2:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В среду с подозреваемым провели следственный эксперимент, он сообщил, что якобы до последнего не хотел убивать младшего брата.

Максимец отметила, что в рамках расследования будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза, чтобы установить психическое состояние подростка.

“Несомненно, рано утверждать, что установлены все обстоятельства этого страшного события. Необходимо дождаться выводов экспертов, проверить показания юноши, допросить всех свидетелей”, – подчеркнула представитель прокуратуры.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3052695195010202&id=100008092540958

Контекст:Полицейские 26 апреля обнаружили тела женщины, мужчины и их восьмилетнего сына с ножевыми ранениями в одной из квартир на улице Ревуцкого в Киеве. Все трое были местными жителями.
В убийстве родителей и брата признался 16-летний подросток. Он объяснил свои действия “неприязненными отношениями в семье из-за постоянных ссор и личным негативным отношением к родным”.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает тюремный срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.11 / В Ереване задержаны около 130 участников митинга оппозиции

30.11 / EBA поддерживает рекомендации ЕС по приведению тарифов для населения в Украине к рыночному уровню

10.12 / “Девчата все скромные, нарядные”. Галкин показал своих подруг из прошлого

01.07 / Крушение самолета МАУ в Иране. Украину официально пригласили принять участие в расшифровке черных ящиков

16.03 / Подозреваемого в изготовлении и сбыте поддельных справок о вакцинации задержали в Москве

24.02 / Тихановская: Уверена, что мой муж не является пророссийски настроенным человеком

22.10 / Роспотребнадзор проверил продукты питания на наличие COVID

24.08 / В РФ оценили перспективы присоединения Белоруссии к «Люблинскому треугольнику»

16.07 / Кевин Маккарти представил законопроект против сноса памятников

04.08 / Фаучи считает, что школы и колледжи в США могут открыться

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика