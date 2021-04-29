Украинская делегация в ПАСЕ назвала “опасными” последствия решения о лишении Гончаренко права голоса

Украинская делегация отмечает, что уважает регламент, кодекс этики и ценности Совета Европы, однако последствия решения против Гончаренко считает “опасными”.

“Мы считаем причину такого решения, по меньшей мере, дискуссионной, а последствия такого беспрецедентного решения – опасными с точки зрения свободы выражения и свободы слова в ПАСЕ, особенно учитывая тот факт, что соответствующее решение касается высказываний делегата в социальных сетях, а не во время его публичного выступления в Ассамблее”, – подчеркивается в заявлении.

В то же время, по мнению украинской стороны, Ассамблея не должна оставаться в стороне всех случаев нарушений уставных обязательств государств-членов. Постоянная делегация Украины в ПАСЕ призвала продвигать положительный имидж Ассамблеи как органа, защищающего основополагающие ценности Совета Европы.

“Надеемся, что ПАСЕ в своей деятельности будет решительно бороться с двойными стандартами”, – сказано в заявлении.

https://www.facebook.com/ukrpace/posts/150060143725731

Контекст:Гончаренко является членом постоянной делегации в ПАСЕ. Он входил в состав делегации и в предыдущем созыве Рады.

20 апреля Гончаренко принес на сессию ПАСЕ простреленный флаг Украины. Президент ассамблеи Рик Дамс остановил его выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями. Украинский нардеп заявил о двойных стандартах организации.

27 апреля Гончаренко сообщил, что его лишили слова в ПАСЕ на три месяца из-за доноса Толстого.

“Тогда я назвал его антисемитом, украинофобом и негодяем. Также сказал про его царя [президента РФ Владимира] Путина и о комнате грязи во дворце в Геленджике, где на самом деле есть место для Толстого”, – написал нардеп.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. В 2017 году Россия остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации.

25 июня 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений. Украинские депутаты заявили, что в знак протеста покидают сессию ассамблеи.

28 января 2021 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой подтвердила полномочия российской делегации, не вводя против нее никаких санкций. Накануне мониторинговый комитет ПАСЕ отклонил все внесенные украинцами правки в решение о невозможности санкций в отношении России. Единственная правка, которую рекомендовали к одобрению, была внесена от имени регламентного комитета, в ней подчеркивается незаконность аннексии Крыма.

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