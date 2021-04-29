 

Российских школьников хотят обучать поведению в интернете

29.04.2021, 2:40, Разное
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Основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила обучать российских школьников правилам поведения в интернете. Свою инициативу она направила министру просвещения России Сергею Кравцову.

Волынец пояснила, что дети зачастую становятся жертвами мошенников в Сети и вступают в сообщества, где их могут склонять к суициду. Она считает, что несовершеннолетним важно знать, какую информацию нельзя размещать в интернете, как создаются фейковые новости и как вести себя с мошенниками, сообщает RT.



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