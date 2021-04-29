 

Ученые нашли новые связи между группой крови и риском некоторых болезней

29.04.2021, 2:32, Разное
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Ученые из Каролинского института использовали информацию полной базы данных доноров и переливаний крови Швеции: около 5,1 миллиона человек. С ее помощью они проанализировали связь между группами крови (по системам AB0 и резус-фактор) и более чем 1200 болезнями.

Авторы исследования отмечают: ранее уже было известно, что у людей с группой крови 0 (I) сердечно-сосудистые болезни развиваются реже, чем у людей с группами A (II) и B (III). В своей работе они подтвердили эти и ряд других старых данных, а также нашли некоторые новые связи.

В общей сложности ученые обнаружили связь групп крови с 49 заболеваниями. Люди с группой крови А оказались более подвержены риску образования тромбов в сосудах, а с группой 0 – нарушениям свертываемости. Также у женщин с группой 0 чаще развивается артериальная гипертония при беременности. Авторы уточнили, что с этой патологией связан положительный резус-фактор (Rh+).  

Новым открытием авторов исследования стала и корреляция между группами крови и риском развития камней в почках. У людей с группой В риск их появления ниже по сравнению с носителями крови других групп.

Ученые считают, что обнаружение связи между группой крови и определенными патологиями – лишь звено в цепи изучения болезней и борьбы с ними.

«Наши данные подчеркивают новые интересные связи между группой крови и такими состояниями как камни в почках и гипертония беременных. Они дают основу для дальнейших исследований механизмов развития этих болезней или для разработки новых способов диагностики и лечения», – сказал профессор Густаф Эдрген (Gustaf Edgren), соавтор исследования.



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