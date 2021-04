«В порядке мелкой [польской] пакости»

«Цугцванг» – представитель польской федерации шашек извинился за снятие флага России

Publishing date: Apr 28, 2021

WARSAW/MOSCOW — Представитель польской федерации шашек извинился в среду за то, что вызвал возмущение в Москве, убрав российский флаг со стола игрока во время матча за титул чемпиона мира, но сказал, что у него не было выбора.

Официальный секретарь матча Яцек Павлицкий снял флаг, когда россиянка Тамара Тансыккужина играла с полькой Натальей Садовской на чемпионате мира среди женщин в Варшаве во вторник.

Шестикратная чемпионка мира Тансыккужина проиграла эту партию финала.

Организаторы заявили, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приказало им немедленно снять флаг, потому что в соответствии с допинговыми санкциями россиянам запрещено соревноваться под своим национальным флагом на крупных международных мероприятиях.

Павлицкий сказал, что извинился перед Тансыккужиной, но у него не было другого выхода, кроме как снять флаг.

«На доске бывает такая позиция, которая называется «цугцванг», что означает, что у тебя нет хороших ходов … и это то, что у нас было вчера, цугцванг», – сказал он Рейтер.

«Может, нам стоило в этот момент выключить камеры. Мы не подумали об этом. Мы действительно находились под давлением и боялись».

В заявлении, отправленном Reuters по электронной почте, ВАДА заявило, что потребовало действий в отношении флага во вторник после того, как запрос, сделанный ранее на чемпионат, остался без внимания.

В нем добавлено: «ВАДА не намеревалось и не просило снимать флаги во время матча. То, как они были удалены, не является вопросом ВАДА».

Инцидент вызвал возмущение в российских социальных сетях в период обострения отношений между Польшей и Россией после взаимного “зеркального” изгнания сотрудников дипломатических представительств обеих стран.

Президент Олимпийского комитета РФ назвал это «грубейшей ошибкой». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обвинил инцидент произошедший во вторник в проигрыше Тансыккужиной .

Павлицкий сказал, что не верит, что его действия повлияли на игру Тансыккужиной.

«Я уверен, что многие жители РФ расстроены, и мне искренне жаль», – сказал он. «У нас никогда не было плохих намерений».

«Это стало шоком и большой неожиданностью». Российская шашистка — об инциденте с флагом

28 апреля 2021,

Российская шашистка Тамара Тансыккужина прокомментировала инцидент, произошедший в матче за звание чемпионки мира по международным шашкам. Во время встречи Тансыккужиной и Наталии Садовской (Польша) к столу подошёл секретарь матча Яцек Павлицкий, увидевший на нём российский флаг, и убрал его.

«Вчера во время четвёртого раунда произошёл неприятный инцидент — партия только началась, и с моего стола забрали флаг и отклеили табличку с фамилией и российским флагом. Я, конечно, не поняла, что происходит. И только когда обернулась, поняла, что играю без флага. Затем я всю партию играла и только об этом и думала, настолько это было неожиданно. Никогда такого не было, чтобы во время партии так вмешивались. Более того, я знаю, что изначально потребовали у судьи совершить подобные действия, но он отказался. Затем уже подошёл представитель организаторов. За мою богатую шашечную карьеру это произошло впервые.

Это стало шоком и большой неожиданностью. Партия длится долго, но, так как ты не можешь сконцентрироваться, в конце ситуация усложнилась, времени было мало, и я проиграла. После окончания партии человек, который это проделал, сказал, что не мог поступить иначе, потому что на него надавили, звонили более высокопоставленные чиновники. Они сказали, что нужно или снимать флаг, или Всемирная федерация шашек будет исключена из ВАДА (Всемирного антидопингового агентства).

Сделали ли это специально, потому что я из России? Сложно понять их логику. Кто бы это так демонстративно не сделал, они пожинают плоды. Ну а я надеюсь на победу», — сказала Тансыккужина в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».