СМИ: В Болгарии загорелся склад оружейного завода

В болгарском Лясковце горит склад оружейного завода «Аркус», возгорание не находится вблизи боеприпасов или оружия, информирует Болгарское национальное радио (БНР).

По данным радио, сигнал о пожаре поступил около 12.40 (совпадает с мск). Как сообщил исполнительный директор завода Банко Банков, люди были эвакуированы, никто не пострадал, самому городу, близлежащим селам и окружающей среде ничего не угрожает, передает РИА «Новости».

Отмечается, что пожар происходит в отдалении от оружия и боеприпасов, опасности взрывов нет. Портал Vesti сообщил о локализации пожара.

В среду представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева сообщила, что прокуратура страны подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Емельяну Гебреву.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя заявления Болгарии о якобы причастности россиян ко взрывам на оружейных складах, сказал, что так можно дойти и до обвинений в убийстве эрцгерцога Фердинанда. Он также призвал ЕС разобраться с выполнением обязательств по торговле оружием.