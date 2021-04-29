Участник заговора в Белоруссии признался в контактах с ФБР и ЦРУ

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29.04.2021, 2:20, Новости дня
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Обвиняемый в заговоре о захвате власти в Белоруссии адвокат Юрий Зенкович в ходе допроса признался, что контактировал в Соединенных Штатах с представителями ФБР и ЦРУ США.

«Контакт, который у меня был, с представителями ФБР. И я думаю, что третий человек был представителем ЦРУ. Я тогда работал помощником адвоката в Нью-Йорке», – передает ТАСС слова Зенковича в фильме «Убить президента», показанном на телеканале ОНТ.

Как сказал Зенкович, представители спецслужб США пришли к нему в офис. «Представились, что, по-моему, отдел по защите конституционного строя или что-то такое. Спросили, являюсь ли агентом КГБ. Я сказал, что не являюсь. После чего они спросили, не хочу ли я поработать на американское правительство», – отметил Зенкович.

Ранее белорусский телеканал ОНТ указал на связь советника президента США Джо Байдена – Майкла Карпентера – с подготовкой госпереворота и покушения на Лукашенко.

В минувшее воскресенье обвиняемые в подготовке госпереворота в Белоруссии признали вину в попытке покушения на Лукашенко. Днем ранее Лукашенко раскрыл сценарии готовившегося переворота. В прошлую среду четырем задержанным предъявили обвинения в подготовке госпереворота. На этом фоне США отказались вести дела с Белоруссией.

Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала двух человек, готовивших военный переворот и устранение президента Белоруссии, планировавших разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил в готовившемся покушении спецслужбы США.

По словам Лукашенко, президент РФ Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти.



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