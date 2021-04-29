Посольство в Хартуме опровергло остановку создания базы ВМФ в Судане

Утверждения о приостановке соглашения по созданию базы ВМФ РФ на Красном море в Судане не соответствуют действительности, сообщило российское посольство в Хартуме.

«В связи с появившимися в региональном и суданском информационном пространстве сообщениями о якобы приостановке реализации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота Российской Федерации на территории Республики Судан посольство подчеркивает, что указанные утверждения не соответствуют действительности, что бы при этом не говорилось так называемыми «источниками». Каких-либо уведомлений от суданской стороны посольство РФ в Хартуме не получало», – говорится в сообщении на странице посольства в соцсети Instagram.

Накануне источник телеканала Al Arabiya сообщил, что Судан якобы приостановил действие соглашения, заключенного прежними властями страны, о создании российской морской базы на Красном море, а также исключил новое размещение российских военных на морской базе Фламинго. Действие соглашения, согласно источнику телеканала, приостановлено до утверждения его парламентом, Суверенным советом Судана либо правительством страны.

После этого представитель министерства иностранных дел Судана Аль Мансур Буляд заявил, что на данный момент не располагает официальным подтверждением приостановки соглашения о создании пункта ВМФ РФ на Красном море.

В ноябре 2020 года президент Владимир Путин поручил подписать соглашение с Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России. В начале декабря 2020 года РФ заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных российских кораблей. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему пункт МТО ВМФ в Судане имеет важнейшее значение для безопасности России.